LUTO NO SERTANEJO
Maiara homenageia Marília Mendonça 5 anos após morte e emociona fãs
Em carta aberta, cantora falou sobre a saudade da amiga e contou como está Léo, filho de Marília
Cinco anos após a morte de Marília Mendonça, a cantora continua presente na memória de amigos e colegas que acompanharam sua trajetória. Uma das homenagens veio de Maiara, dupla de Maraisa, que usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 5, para recordar a sertaneja.
Em uma publicação em formato de carta aberta, Maiara relembrou a amizade entre as duas e falou sobre a saudade que permanece. A artista também destacou a importância de Marília para a música brasileira e a maneira como seu legado continua vivo entre os fãs.
A homenagem ainda teve espaço para Léo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff. Ao mencioná-lo, Maiara comentou sobre o crescimento do menino, cinco anos após a partida da mãe.
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Veja a carta na íntegra de Maiara para Marília Mendonça
"Marília,
Tem 5 anos que estamos ressignificando a palavra sofrência.
E aqui você continua presente em tudo! Nos palcos, nos repertórios, nas rádios, na rua e no coração do Brasil.
Você continua fazendo história, sendo referência e transformando o impossível em possível.
O Léo está cada vez mais lindo, inteligente e mais parecido com você!
A sua voz ecoa em Todos os Cantos!
O seu legado é Real e todos os seus sonhos e desejos são uma ordem!
O seu documentário saiu e o Brasil e o mundo continuam apaixonados por você, pelo seu lado artista e pelo lado mais humano."