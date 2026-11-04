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VIOLÊNCIA

Ex-ator da Globo é investigado por violência doméstica

Ex-namorada do artista denunciou o caso publicamente nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Artista participou da novela com apenas 9 anos de idade
Artista participou da novela com apenas 9 anos de idade - Foto: Reprodução | TV Globo

Daniel Ávila está sendo investigado por violência doméstica. O ex-ator da Globo, que ficou conhecido por interpretar o personagem Dudu na novela “A Viagem”, foi acusado de agredir a ex-namorada, Priscila Dupre.

Em seu perfil do Instagram, a atriz relatou o ocorrido e revelou que sofreu diversos episódios de violência durante o namoro, que chegou ao fim em abril deste ano. Na gravação, publicada no dia 22 de outubro, ela mostra uma das supostas brigas com o ex.

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Um dos trechos exibe um homem proferindo ofensas contra a artista e chega a afirmar que ela merece apanhar. “Você merece isso e muito mais, porque eu não tenho capacidade de fazer o que você merece”, afirma.

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Priscila registrou um boletim de ocorrência em abril na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), enviadas ao Metrópoles, a investigação segue em andamento e está sob sigilo.

Carreira de Daniel

Daniel Ávila ficou conhecido na televisão brasileira em 1990, quando participou de algumas produções na Globo e em outras emissoras. Seus papéis mais significativos como Global foram em 1994, durante a novela A Viagem, e em Malhação, com participações em 1997 e 2000.

Em 2007 ganhou seu primeiro papel como protagonista, interpretando o personagem Beto, na novela Amigas & Rivais, do SBT. Seu último trabalho foi em “Se Eu Fosse Você”, na Fox Brasil, em 2015.

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Tags

A Viagem Ex-ator da Globo violência doméstica

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