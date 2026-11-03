DEU RUIM
Felca é detonado após exibir roteiro de vídeo polêmico sobre fobia
Influenciador deixou escapar detalhes intrigantes do roteiro
Felca se envolveu em uma nova polêmica nas redes sociais nesta semana. O influenciador digital compartilhou o registro do computador com o roteiro usado para a gravação do vídeo sobre fobia social e foi duramente criticado pelos internautas.
As críticas foram motivadas pelos comandos para choros de Felca ao longo da gravação. No texto, os produtores apontaram os momentos exatos onde o famoso deveria chorar, apontando que a emoção não era natural.
“Roteiro de fobia social para vocês verem”, escreveu ele na legenda da publicação, que foi apagada minutos depois, mas o print já estava circulando em todas as redes sociais.
Foi o próprio Felca que divulgou o roteiro da fobia social. Não é possível que ele nao tenha parado pra pensar em nenhum momento que as pessoas dariam zoom no que tava escrito, incluindo a parte de "chorar aqui" e a outra de levantar a foto e chorar tb. https://t.co/oz6SyyPWpx— Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 3, 2026
Nos comentários, diversos internautas acusaram o famoso de mentir durante o vídeo. “Gente do céu… até o choro é roteirizado”, escreveu um. “Marcar pontos específicos no roteiro, onde deve chorar e se emocionar é encenação. Parece até que ele vê isso como novela, pra levar pro lado da atuação…”, afirmou outro.
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Polêmica durante as eleições
Vale lembrar que a primeira polêmica em torno do vídeo surgiu durante o anúncio da data de publicação, que ficou prevista para 20 de outubro. Internautas criticaram o fato do famoso ter ignorado as campanhas em torno das Eleições 2026 e divulgado o vídeo, desviando o foco do evento nacional.
Felca estava há quase um ano sem publicar nada em seu canal do Youtube. Na produção, ele afirma que o conteúdo é um dos mais sinceros de sua carreira e alega que foi diagnosticado com fobia social, motivados por episódios de bullying que sofreu durante a infância e a adolescência.
Ele ainda revela que desenvolveu dependência de álcool e chegou até a sofrer um acidente devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, quebrando parte de sua costela na queda.