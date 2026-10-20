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POLÍTICA

Felca tem título de eleitor cancelado e não poderá votar em 2026

Situação eleitoral veio à tona após Felca retornar ao YouTube com vídeo sobre fobia social

Luan Julião
Por
Influenciador teve o título cancelado após faltar às urnas nos últimos três pleitos
Influenciador teve o título cancelado após faltar às urnas nos últimos três pleitos - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

O título de eleitor do influenciador Felca está cancelado desde 2025, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação veio à tona nesta terça-feira, 20, após ele retornar ao YouTube com um vídeo sobre fobia social e virar alvo de críticas nas redes sociais.

De acordo com o TSE, Felca não compareceu às urnas nos três últimos pleitos. “Essa situação impede você de votar na próxima eleição [2026]. Se informe sobre a regularização”, diz o comunicado do órgão.

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Dados do Tribunal Superior Eleitoral confirmam o cancelamento desde 2025
Dados do Tribunal Superior Eleitoral confirmam o cancelamento desde 2025 - Foto: Reprodução

Retorno ao YouTube gera críticas

A publicação que marcou a volta do influenciador à plataforma abordou experiências pessoais relacionadas à fobia social. Parte dos internautas, no entanto, esperava que ele falasse sobre política e demonstrou insatisfação com a escolha do tema.

“Isentão de merda! Neutralidade também é um posicionamento”, escreveu um usuário. “Ignora ele, finge que o vídeo nem existe”, pediu outro.

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Apesar das cobranças, Felca não havia prometido que abordaria política no novo conteúdo.

Felca relata bullying e fobia social

No vídeo, o influenciador contou que começou a sofrer bullying aos 12 anos e relembrou episódios de humilhação e agressões físicas. Em uma das situações, cinco colegas o espancaram no banheiro da escola.

“Não me bateram só até eu cansar, mas até eles cansarem”, afirmou.

Felca também relatou que a fobia social afetou sua vida adulta e que recorria ao álcool para enfrentar situações sociais. Ele anunciou ainda um desafio de três meses para lidar com a timidez e disse que pretende dar palestras em escolas sobre bullying.

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felca título de eleitor youtube

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