Felca frustra expectativa de denúncias políticas a 5 dias do 2º turno

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Após mais de um ano sem publicar vídeos no YouTube, o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, divulgou na madrugada desta terça-feira, 20, um depoimento sobre o bullying que sofreu na infância, os traumas da vida escolar e a fobia social.

A publicação, porém, frustrou parte dos internautas que esperavam denúncias capazes de impactar a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a cinco dias do segundo turno das eleições.

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A expectativa surgiu após Felca anunciar, na tarde de segunda-feira, 19, que publicaria um novo vídeo.

Na ocasião, o influenciador escreveu nas redes sociais: "Eu me escondi por tempo demais" e colocou a data e a hora em que faria novo conteúdo, gerando especulação entre os internautas sobre a possibilidade de revelações relacionadas à política.

Publicação de Felca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quando o vídeo foi publicado, à meia-noite desta terça-feira, os internautas que esperavam denúncias contra os presidenciáveis manifestaram frustração.

Outros ironizaram as expectativas criadas em torno do anúncio.

A repercussão levou Felca aos assuntos mais comentados da rede social X durante a madrugada.

Relato sobre bullying e fobia social

No depoimento, Felca relata como o bullying e os traumas vividos durante o período escolar, somados aos desafios da vida adulta, contribuíram para o desenvolvimento da ansiedade em interações sociais.

O influenciador também conta que recorria ao álcool para conseguir participar de eventos e palestras. Para enfrentar a fobia social, ele afirma que passou a se expor gradualmente a situações que provocam desconforto.

No vídeo, propõe aos seguidores o desafio “SimFel”, que consiste em aceitar, durante três meses, oportunidades que normalmente seriam recusadas por medo ou insegurança em situações sociais.

A proposta é incentivar os participantes a sair de casa, conhecer pessoas e experimentar novas atividades. Felca conta que, até a gravação do vídeo, havia passado cinco meses sem sair de casa.

“Eu preciso sair de casa para acostumar o meu corpo que tá tudo bem, que não tem perigo. Ninguém mais representa perigo. A minha expectativa é terminar esses três meses completamente confortável”, afirma.

Assista:

Felca já denunciou esquema de exploração de menores no digital

Felca ganhou repercussão nacional em 6 de agosto de 2025, após publicar um vídeo em que denunciou supostas práticas de exploração de menores em conteúdos digitais, incluindo acusações envolvendo Hytalo Santos.

Em fevereiro de 2026, Hytalo Santos e o marido, Israel, conhecido como Euro, foram condenados em primeira instância pela Justiça da Paraíba por exploração de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes.

Hytalo recebeu pena de 11 anos e quatro meses de prisão, enquanto Israel foi condenado a oito anos e dez meses. A dupla também foi condenada a pagar R$ 500 mil em indenização por danos morais.

"Lei Felca": discussão sobre exposição de menores no digital chegou ao Congresso

Felca ajudou a impulsionar e acelerar a aprovação da Lei nº 15.211/2025, oficialmente batizada de Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), mas que ficou nacionalmente conhecida como "Lei Felca".

O projeto original havia sido apresentado pelo senador Alessandro Vieira em 2022, mas estava parado.

Após o vídeo-denúncia de Felca sobre a exploração e adultização de menores na internet, o debate público ganhou força e o Congresso acelerou a tramitação, aprovando o texto naquele mesmo mês.

A lei foi sancionada pelo presidente Lula em setembro de 2025 e entrou em vigor em 17 de março deste ano.