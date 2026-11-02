Onde estão Anitta e Danilo Mesquita? Entenda o afastamento

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O casal Anitta e Danilo Mesquita pode ter acabado? O afastamento dos dois, após meses de aproximação, tem indicado aos fãs um possível fim do affair. Embora nunca tenham assumido publicamente um relacionamento, a cantora e o ator foram vistos juntos em diferentes ocasiões.

As especulações sobre um possível romance, porém, tem se tornado cada vez menores. Nos últimos tempos, até as aparições a interações entre eles nas redes sociais tem diminuído.

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A rotina profissional de Anitta e Danilo Mesquita pode ser a justificativa que colocou em segundo plano a aproximação. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, os dois estão mais distantes devido aos compromissos de trabalho e às viagens frequentes, que reduziram as oportunidades de encontro.

Um dos registros que mais repercutiram ocorreu em setembro, durante a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. Na ocasião, os artistas posaram com rostos coladinhos, imagem que voltou a movimentar os comentários dos fãs sobre um possível envolvimento.

O que aconteceu entre Anitta e Danilo?

A redução dos encontros e das interações públicas passou a levantar questionamentos sobre o rumo da relação. Segundo o Extra, a distância não teria sido motivada por um desentendimento, mas pela dificuldade de conciliar as agendas profissionais dos dois.

Com compromissos e deslocamentos frequentes, Anitta e Danilo teriam passado a dividir menos momentos, o que contribuiu para o esfriamento da aproximação.

Até o momento, nem a cantora nem o ator se pronunciaram publicamente sobre os rumores de afastamento.