Danni Suzuki une arte e neurociência no primeiro livro como escritora

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Reconhecida por notória trajetória na televisão e no cinema, Danni Suzuki vem expandindo os horizontes para a vida acadêmica como docente e autora.

Com pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUCRS, a artista oficializou a nova fase em agosto ao lançar a obra de estreia, voltada às conexões interpessoais e às transformações comportamentais provocadas pelo universo digital.

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​Em entrevista concedida ao portal Alô Alô Bahia durante a presença no Costa do Sauípe Open — competição internacional de tênis no Litoral Norte baiano —, Danni detalhou o projeto literário e a atuação no campo da inteligência emocional.

Vertente científica

​De acordo com a pesquisadora e atriz, a vertente científica ainda surpreende o público. Ela destacou que o foco profissional abrange a reestruturação emocional e o desenvolvimento individual com o objetivo de promover dinâmicas sociais mais equilibradas e construtivas.

​Na publicação, a escritora cruza referenciais teóricos da neurociência com vivências pessoais para analisar a relação entre o ser humano e os avanços tecnológicos.

identidade pessoal

Danni propõe um resgate da identidade pessoal e o aprimoramento de competências emocionais para enfrentar as exigências da era digital.

​Sem deixar a atuação de lado, a artista projeta novidades expressivas. O cronograma inclui o lançamento de um curso derivado do livro e a manutenção da agenda de palestras, além do retorno às telas na série policial Delegacia de Homicídios, produção do Disney+.

Entre as metas futuras, estão também a finalização de roteiros próprios para o cinema e para a televisão.