Vídeo: Gretchen deixa peruca cair no palco e mantém desenvoltura em show

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A cantora Gretchen marcou a edição deste domingo, 1 do festival Rock the Mountain, realizado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, com episódio inusitado ao deixar a peruca cair palco.

Acompanhada pelo marido, o músico paraense Esdras Souza, aartista apresentou-se no Palco Aurora trajando uma peça transparente em renda sobreposta a lingerie preta e botas de cano alto.

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Peruca no chão

​O momento da repercussão do show ocorreu durante a execução do hit "Lambada", do grupo Kaoma. Durante a performance ao lado de um dos dançarinos, a peruca da cantora se soltou.

Gretchen manteve o ritmo da apresentação e utilizou o imprevisto para dialogar abertamente com o público presente sobre padrões de beleza e aceitação.

​Em discurso no palco, a artista citou a atriz Taís Araújo para reforçar que a força feminina não se limita à estética capilar, classificando a experiência de expor o couro cabelo como um ato libertador.

Histórico médico

​Recentemente, a cantora tornou público o diagnóstico de alopecia androgenética. Os sintomas iniciais de perda de volume e redução do comprimento dos fios foram identificados pela equipe técnica durante a substituição periódica de alongamentos capilares.

​Após dois anos de acompanhamento médico e tratamentos dermatológicos sem os resultados esperados,

Transplante capilar

Gretchen optou por raspar integralmente a cabeça em agosto para a realização de um procedimento de transplante capilar.

A artista tem compartilhado o processo de recuperação em veículos de comunicação com o objetivo de conscientizar e apoiar mulheres afetadas pela condição.