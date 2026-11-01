Luiza Possi detona Halloween após virar evangélica

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A cantora Luiza Possi, filha de Zizi Possi, detonou as celebrações relacionadas ao Halloween, como é conhecido o Dia das Bruxas, comemorado em 31 de outubro.

Em publicação nas redes sociais, Luiza, hoje evangélica, afirmou que a data, que pode ser confundida como brincadeira, é 'típica' de "Satanás". A artista ainda pontuou que qualquer pessoa próxima a ela deve evitar comemorar o Halloween.

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"Ela realmente é uma festa que parece ser uma brincadeira, e isso é típico de Satanás. Tudo o que ele faz parece ser uma grande brincadeira", disparou Luiza Possi durante o vídeo.

"Talvez eu esteja sendo radical, mas na minha casa o Halloween não entra e as pessoas da minha casa não entram numa festa de Halloween", explicou a artista.

O que é Halloween?

O Halloween, festa americana, sendo difundida inicialmente nas ilhas britânicas. Nos Estados Unidos, a data ficou marcada pelo uso de fantasias infantis de monstros, utilizadas na busca de doces nas portas das casas.

Com o tempo, o Halloween também passou a ser comemorado em solo brasileiro, embora a data ainda não faça parte do calendário oficial de festas do país.