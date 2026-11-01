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ENTRETENIMENTO

Herança milionária? Gominho revela quais bens recebeu de Preta Gil

Boatos apontavam que apresentador havia recebido R$ 5 milhões deixados pela amiga

Luiza Nascimento
Por
Preta Gil e Gominho
Preta Gil e Gominho - Foto: Reprodução

Após boatos de que havia recebido R$ 5 milhões da fortuna de Preta Gil, Gominho abriu o jogo em relação à herança deixada para ele. Segundo o apresentador, ele herdou alguns itens pessoais da amiga, incluindo objetos luxuosos, mas não recebeu dinheiro.

Entre os itens estão:

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  • Bolsas de grife;
  • echarpe;
  • objetos de decoração da casa.

"Não faço a menor ideia de onde tiraram essa história. Hoje em dia, a internet tem um lado muito perigoso, que é o de dar voz a todo mundo, e todo mundo fala o que quiser. As pessoas acham que essa seria uma forma de ela ser grata a mim por eu ter parado minha vida para cuidar dela. Mas a nossa relação nunca foi baseada nisso", afirmou, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

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Bens pessoais da cantora foram divididos entre amigos

De acordo com Gominho, não foi só ele que herdou os objetos, pois outros amigos dividiram alguns pertences da cantora. O carioca ainda tem alguns itens, mas em seguida, acabou vendendo a maioria.

"Como a casa dela era muito grande, a gente foi dividindo as coisas. Peguei várias bolsas de grife, que, inclusive, eu vendi a maioria. Fiquei só com uma, que era a que ela mais gostava. A echarpe que ela usava muito no pescoço e algumas coisas de casa também. São coisas afetivas mesmo, o dinheiro vem e vai", detalhou.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora faleceu em decorrência de complicações de um câncer colorretal.

Em 2023, ela foi diagnosticada com a doença e passou por um longo tratamento, chegando a anunciar remissão.

Em agosto de 2024, foi revelado que a doença havia retornado, com novos tumores em linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

Depois disso, Preta viajou para os Estados Unidos para tentar um novo tratamento contra o câncer, onde acabou morrendo antes de conseguir voltar ao Brasil.

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Gominho herança Preta Gil

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