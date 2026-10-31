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ENTRETENIMENTO

Morre Mulher Banana, ex-Furacão 2000 e ícone do funk carioca

Julyana Barbosa também era conhecida pelo carinho com os animais

Carla Melo
Por
Julyana foi uma das figuras marcantes dos anos 2000 do funk carioca
Julyana foi uma das figuras marcantes dos anos 2000 do funk carioca - Foto: Reprodução | @tatiquebrabarraco/Instagram

Julyana Barbosa, conhecida como Mulher Banana ou Garota X, morreu neste sábado, 31. Figura marcante dos anos 2000 do funk carioca, Julyana também era conhecida pelo carinho com os animais e se dedicava ao acolhimento e cuidado de diversos gatos.

Tati Quebra Barraco foi uma das artistas que se manifestaram sobre a perda e publicou uma homenagem à cantora nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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"Uma grande perda para o mundo do funk! Nossa querida Mulher Banana nos deixou. Descanse em paz! Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil", escreveu Tati.

Quem é a Mulher Banana

Conhecida por sua passagem pela Furacão 2000, uma das equipes que ajudaram a popularizar o funk carioca em todo o país, Mulher Banana conquistou espaço na música durante os anos 2000. Seu nome artístico veio do sucesso "Mulher Banana", que marcou sua trajetória e fez com que ela fosse reconhecida pelo público.

Julyana também teve importância para a representatividade LGBTQIA+ na música. Mulher trans, ela é lembrada como uma das primeiras artistas trans a conquistar visibilidade no funk carioca.

Sua trajetória também foi reconhecida em homenagens culturais ligadas ao Carnaval, incluindo referências em desfiles da escola de samba Paraíso do Tuiuti.

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