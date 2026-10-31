Morre Mulher Banana, ex-Furacão 2000 e ícone do funk carioca

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Julyana Barbosa, conhecida como Mulher Banana ou Garota X, morreu neste sábado, 31. Figura marcante dos anos 2000 do funk carioca, Julyana também era conhecida pelo carinho com os animais e se dedicava ao acolhimento e cuidado de diversos gatos.

Tati Quebra Barraco foi uma das artistas que se manifestaram sobre a perda e publicou uma homenagem à cantora nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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"Uma grande perda para o mundo do funk! Nossa querida Mulher Banana nos deixou. Descanse em paz! Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil", escreveu Tati.

Quem é a Mulher Banana

Conhecida por sua passagem pela Furacão 2000, uma das equipes que ajudaram a popularizar o funk carioca em todo o país, Mulher Banana conquistou espaço na música durante os anos 2000. Seu nome artístico veio do sucesso "Mulher Banana", que marcou sua trajetória e fez com que ela fosse reconhecida pelo público.

Julyana também teve importância para a representatividade LGBTQIA+ na música. Mulher trans, ela é lembrada como uma das primeiras artistas trans a conquistar visibilidade no funk carioca.

Sua trajetória também foi reconhecida em homenagens culturais ligadas ao Carnaval, incluindo referências em desfiles da escola de samba Paraíso do Tuiuti.