Cobertura de ex-jogador tem desconto milionário e continua à venda

Siga o A TARDE no Google

Preso desde 2024, Robinho segue com uma questão a resolver fora de Tremembé. A cobertura duplex do ex-jogador, localizada no bairro de Aparecida, no litoral de São Paulo, teve o valor de venda reduzido em R$ 1,1 milhão, mas continua sem comprador.

O imóvel foi colocado à venda em 2025 pelo valor de R$ 11 milhões, mas não recebeu propostas concretas ao longo do ano. Agora, passou a ser anunciado por R$ 9,99 milhões.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estrutura do duplex de Robinho

A estrutura luxuosa está dividida em dois pavimentos, com vista para o mar, e é comercializada na modalidade porteira fechada, com móveis e eletrodomésticos inclusos. A área privativa dispõe de três suítes, sendo a principal equipada com hidromassagem, dois closets, camarim e escritório.

Cobertura de Robinho no Litoral Paulista - Foto: Reprodução

A planta da cobertura ainda conta com seis banheiros, dois lavabos, salas de estar, jantar e televisão, além de cozinha ampla e dependência para funcionários. Na área externa do pavimento superior, a propriedade possui piscina privativa, deck de madeira, churrasqueira e espaço gourmet.

Além disso, o imóvel disponibiliza cinco vagas de garagem demarcadas, sistema de monitoramento por câmeras e portas blindadas.

Quanto custa para manter um duplex?

Além do valor de compra, a manutenção do imóvel envolve despesas fixas. A taxa de condomínio é estimada em R$ 6 mil por mês, enquanto o IPTU custa cerca de R$ 1,8 mil.

Com o desconto de mais de 10% em relação ao valor original de anúncio, a cobertura segue no mercado imobiliário da Baixada Santista à espera de um comprador.

Cobertura de Robinho no Litoral Paulista - Foto: Reprodução

Robinho foi preso no imóvel

A propriedade também ganhou repercussão nacional em março de 2024, quando agentes da Polícia Federal cumpriram no local o mandado de prisão contra o ex-atacante.

Robinho foi detido no endereço para cumprir a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que homologou a sentença emitida pela Justiça da Itália pelo crime ocorrido em 2013.