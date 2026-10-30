MC Daniel pede R$ 50 mil em processo e Justiça nega; entenda a polêmica

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MC Daniel perde ação de R$ 50 mil por danos morais contra advogada que comentou sobre uma polêmica envolvendo fotógrafa no parto do filho do artista.

De acordo com informações do Metrópoles, a decisão considerou improcedentes os pedidos do cantor em processo aberto em setembro de 2025. A medida foi proferida pela 4ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro, que julgou a ação assinada pela juíza Juliana Morais Bicudo em 30 de setembro.

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Na decisão, a magistrada afirma que a advogada Bruna Carolina Silva apenas exerceu o direito de manifestação ao comentar sobre o caso.

Segundo a juíza, o caso já havia circulado por veículos nacionais e foi utilizado como um ponto de partida para uma reflexão sobre a vulnerabilidade das mulheres e direitos das gestantes durante o parto.

Por que o MC Daniel perdeu o processo?

MC Daniel havia solicitado indenização de R$ 50 mil por danos morais, que foi rejeitada pela Justiça. Para ela, a advogada não utilizou termos injuriosos ou fez agressões verbais direcionadas ao cantor.

De acordo com a Justiça, a publicação estava dentro dos limites de um debate de interesse social. Com isso, a magistrada concluiu que não ocorreu uma intenção de ofender e afirmou que, por ser uma personalidade pública, o cantor está sujeito a receber comentários sobre fatos púbicos.

Relembre o caso de MC Daniel

A ação começou após o nascimento do filho do cantor com Lorena Maria. Na época, a fotógrafa Aline Morais, contratada para registrar o parto, acusou publicamente MC Daniel de tê-la tratado mal, puxado seu braço e feito ameaças dentro da sala de parto.

Diante da repercussão desse caso na imprensa, a advogada Bruna Carolina publicou um comentário no Instagram analisando o episódio. Ela usou o caso público para abrir um debate sobre a vulnerabilidade das mulheres e os direitos das gestantes no momento de dar à luz.