Zé Felipe revela diagnóstico após sentir dores em região íntima; saiba o que aconteceu

O cantor Zé Felipe movimentou as redes sociais ao revelar um diagnóstico obtivo após sentir dores na região dos glúteos, nesta quarta-feira, 28. O sertanejo contou aos seguidores que está com síndrome do piriforme, condição que pode provocar dores e desconforto por causa da compressão do nervo ciático.

O incômodo já vinha sendo comentado pelo artista desde semana passada, o que levou a tomar uma injeção para buscar alívio parcial.

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“Estou tomando o remédio certinho. É do lado do ciático, na bunda mesmo. É por causa de exercício repetitivo”, explicou o filho do cantor Leonardo.

A confirmação do diagnóstico veio durante uma interação com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas nas redes sociais e chamou atenção dos seguidores que acompanharam as atualizações sobre o estado de saúde do artista.

O que é a síndrome do piriforme?

A síndrome do piriforme ocorre quando o músculo piriforme, localizado na região dos glúteos, irrita ou comprime o nervo ciático. A condição causa dores nas nádegas, como no caso do cantor, mas o desconforto também pode se estender para a parte posterior da coxa e da perna.

Entre os sintomas estão dor, formigamento e dormência na região afetada. Assim como o filho de Leonardo supôs, o problema pode ter sido causado por sobrecarga muscular e movimentos repetitivos, embora existam outras possíveis causas.

O tratamento para a condição depende da avaliação médica e pode incluir a interrupção temporária das atividades que causam dor e o uso de medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios. A depender da gravidade, pode haver indicação de outras intervenções, como o uso de corticosteroides e, em casos raros, a realização de cirurgia.