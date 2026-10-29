Sasha Meneghel anuncia primeira gravidez; confira

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Sasha Meneghel entrou para os time das mamães do ano nesta quarta-feira, 29. A empresária anunciou que está à espera de seu primeiro filho, ou filha, com o marido, o cantor João Lucas.

Em um post em seu perfil do Instagram, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel compartilhou uma série de registros segurando as imagens do exame ultrassom, exibindo o saco gestacional.

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Nos comentários, diversos fãs e amigos desejaram felicidades ao casal nessa nova fase. “Aaaaaaaaah que lindos!!!! Parabéns casal!!!! Muito amor e saúde pra essa família linda!”, escreveu Giovanna Ewbank. “A Xuxa feliz da vida com essa notícia”, afirmou uma internauta.

Xuxa pediu um netinho inúmeras vezes

Xuxa Meneghel não escondia seu desejo de ser avó. A apresentadora já falou diversas vezes publicamente sobre a vontade de ter um netinho ou netinha, já que Sasha é sua única filha.

O pedido mais recente foi em setembro de 2026, durante um show de sua turnê “O Último Voo da Nave” em Curitiba, no Paraná. No entanto, a famosa já falou sobre a vontade em 2019, 2021, 2022 e 2023.

Vale lembrar que João Lucas e Sasha estão juntos desde 2019. Eles se casaram em maio de 2021, em uma celebração recheada de amigos e familiares, completando 5 anos de casados em maio de 2026.