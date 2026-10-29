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BEBÊ À BORDO

Sasha Meneghel anuncia primeira gravidez; confira

Empresária está à espera de seu primeiro filho com o marido, o cantor João Lucas

Franciely Gomes
Por
Sasha tem 7 anos de relacionamento com João Lucas
Sasha tem 7 anos de relacionamento com João Lucas - Foto: Reprodução | Instagram

Sasha Meneghel entrou para os time das mamães do ano nesta quarta-feira, 29. A empresária anunciou que está à espera de seu primeiro filho, ou filha, com o marido, o cantor João Lucas.

Em um post em seu perfil do Instagram, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel compartilhou uma série de registros segurando as imagens do exame ultrassom, exibindo o saco gestacional.

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Nos comentários, diversos fãs e amigos desejaram felicidades ao casal nessa nova fase. “Aaaaaaaaah que lindos!!!! Parabéns casal!!!! Muito amor e saúde pra essa família linda!”, escreveu Giovanna Ewbank. “A Xuxa feliz da vida com essa notícia”, afirmou uma internauta.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por SASHA (@sashameneghel)

Xuxa pediu um netinho inúmeras vezes

Xuxa Meneghel não escondia seu desejo de ser avó. A apresentadora já falou diversas vezes publicamente sobre a vontade de ter um netinho ou netinha, já que Sasha é sua única filha.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por SASHA (@sashameneghel)

O pedido mais recente foi em setembro de 2026, durante um show de sua turnê “O Último Voo da Nave” em Curitiba, no Paraná. No entanto, a famosa já falou sobre a vontade em 2019, 2021, 2022 e 2023.

Vale lembrar que João Lucas e Sasha estão juntos desde 2019. Eles se casaram em maio de 2021, em uma celebração recheada de amigos e familiares, completando 5 anos de casados em maio de 2026.

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gravidez Sasha Meneghel

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