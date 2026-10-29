Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

REPERCUTIU

Veja quanto custa a mansão de Renato Aragão penhorada pela Justiça?

Propriedade chama atenção pelo tamanho e pela estrutura de lazer

Edvaldo Sales
Por
Renato Aragão deve ser intimado formalmente e poderá apresentar embargos
Renato Aragão deve ser intimado formalmente e poderá apresentar embargos - Foto: Reprodução | TV Globo

A mansão de Renato Aragão está no centro das atenções após Justiça do Rio de Janeiro determinar sua penhora em um processo de cobrança de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Localizada no Recreio dos Bandeirantes, a propriedade chama atenção pelo tamanho e pela estrutura de lazer.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O imóvel foi anunciado à venda em maio de 2026 por R$ 18 milhões. No entanto, o valor corresponde ao preço pedido na época, e não a uma avaliação judicial.

Leia Também:

DECISÃO JUDICIAL

Justiça determina penhora de mansão de Renato Aragão por dívida milionária
Justiça determina penhora de mansão de Renato Aragão por dívida milionária imagem

DISPUTA JUDICIAL

Filha de Renato Aragão vai à Justiça e cobra quase R$ 900 mil do pai
Filha de Renato Aragão vai à Justiça e cobra quase R$ 900 mil do pai imagem

NOVO AMOR

Filha de Renato Aragão engata namoro com médico 13 anos mais velho
Filha de Renato Aragão engata namoro com médico 13 anos mais velho imagem

Mansão tem heliponto e quadra poliesportiva

A residência fica na região do Pontal Oceânico, na zona sudoeste do Rio de Janeiro e possui aproximadamente 3 mil metros quadrados de área construída.

A propriedade tem piscina, heliponto, campo de futebol, quadra de tênis e quadra poliesportiva.

Na área interna, o imóvel conta com quatro suítes e biblioteca, além de espaços amplos destinados à convivência.

Por que mansão foi penhorada pela Justiça?

A decisão está relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 676 mil em IPTU, referente aos anos de 2021, 2022 e 2023, segundo a revista Veja.

A determinação foi assinada na terça-feira, 27, pela juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro.

A magistrada autorizou a expedição de um mandado de penhora e avaliação da propriedade. O procedimento permitirá que um oficial de Justiça avalie o imóvel no âmbito da execução fiscal.

Renato Aragão também deverá ser intimado formalmente e poderá apresentar embargos à execução no prazo de 30 dias, contado a partir da intimação.

A mansão pode ser vendida em leilão?

A penhora não significa que o humorista tenha perdido a propriedade. Trata-se de uma medida judicial destinada a garantir o pagamento da dívida cobrada no processo.

Caso a execução avance sem a quitação ou outra solução para o débito, o imóvel poderá ser levado a leilão judicial.

Por enquanto, o valor de R$ 18 milhões continua sendo uma referência do anúncio de venda realizado anteriormente. Uma eventual avaliação judicial poderá estabelecer outro valor para a propriedade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

IPTU Renato Aragão

Relacionadas

Mais lidas