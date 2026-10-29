Veja quanto custa a mansão de Renato Aragão penhorada pela Justiça?

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A mansão de Renato Aragão está no centro das atenções após Justiça do Rio de Janeiro determinar sua penhora em um processo de cobrança de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Localizada no Recreio dos Bandeirantes, a propriedade chama atenção pelo tamanho e pela estrutura de lazer.

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O imóvel foi anunciado à venda em maio de 2026 por R$ 18 milhões. No entanto, o valor corresponde ao preço pedido na época, e não a uma avaliação judicial.

Mansão tem heliponto e quadra poliesportiva

A residência fica na região do Pontal Oceânico, na zona sudoeste do Rio de Janeiro e possui aproximadamente 3 mil metros quadrados de área construída.

A propriedade tem piscina, heliponto, campo de futebol, quadra de tênis e quadra poliesportiva.

Na área interna, o imóvel conta com quatro suítes e biblioteca, além de espaços amplos destinados à convivência.

Por que mansão foi penhorada pela Justiça?

A decisão está relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 676 mil em IPTU, referente aos anos de 2021, 2022 e 2023, segundo a revista Veja.

A determinação foi assinada na terça-feira, 27, pela juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro.

A magistrada autorizou a expedição de um mandado de penhora e avaliação da propriedade. O procedimento permitirá que um oficial de Justiça avalie o imóvel no âmbito da execução fiscal.

Renato Aragão também deverá ser intimado formalmente e poderá apresentar embargos à execução no prazo de 30 dias, contado a partir da intimação.

A mansão pode ser vendida em leilão?

A penhora não significa que o humorista tenha perdido a propriedade. Trata-se de uma medida judicial destinada a garantir o pagamento da dívida cobrada no processo.

Caso a execução avance sem a quitação ou outra solução para o débito, o imóvel poderá ser levado a leilão judicial.

Por enquanto, o valor de R$ 18 milhões continua sendo uma referência do anúncio de venda realizado anteriormente. Uma eventual avaliação judicial poderá estabelecer outro valor para a propriedade.