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DISPUTA JUDICIAL

Filha de Renato Aragão vai à Justiça e cobra quase R$ 900 mil do pai

Juliana afirma ter emprestado R$ 950 mil ao humorista

Leilane Teixeira
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Imagem ilustrativa da imagem Filha de Renato Aragão vai à Justiça e cobra quase R$ 900 mil do pai
Foto: Reprodução

A disputa judicial envolvendo Renato Aragão e a filha mais velha, Juliana Aragão, teve um novo desdobramento às vésperas de uma audiência que discutirá a cobrança de cerca de R$ 872,5 mil. Juliana pediu à Justiça autorização para participar do encontro de forma remota.

A audiência está marcada para 26 de outubro, na 43ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro, e, inicialmente, deve ocorrer de forma presencial. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Juliana atualmente mora em Santa Catarina e argumentou que viajar até o Rio, acompanhada dos advogados, provocaria gastos elevados.

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O processo é resultado de uma negociação feita entre pai e filha em dezembro de 2018. Juliana afirma ter emprestado R$ 950 mil ao humorista. O dinheiro, segundo ela, era proveniente de uma herança recebida após a venda de um imóvel que pertencia à mãe, Martha Maria Rangel Aragão, que morreu de câncer em 2014.

Atualmente, a cobrança discutida no processo é de aproximadamente R$ 872,5 mil.

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Renato já se pronunciou

Renato Aragão já se pronunciou sobre a disputa e negou ter dado um “calote” na filha. As versões apresentadas pelas partes seguem sendo discutidas judicialmente.

A expectativa inicial é de que o humorista participe da audiência acompanhado de um advogado. Conforme as informações divulgadas sobre o processo, caso não haja acordo ou uma das partes deixe de comparecer, Renato poderá ter prazo de 15 dias para apresentar defesa.

Enquanto isso, Juliana aguarda uma decisão sobre o pedido para acompanhar a audiência à distância.

Juliana é a filha mais velha de Renato Aragão e nasceu do relacionamento do humorista com Martha Maria Rangel Aragão. O artista também é pai de Paulo, Ricardo, Renato Junior e Livian Aragão.

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