Fim da greve da Caixa: veja quando as agências voltam a funcionar

Siga o A TARDE no Google

A greve nacional dos empregados da Caixa Econômica Federal foi encerrada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nesta terça-feira, 29. Após a decisão, as agências da Caixa devem voltar a funcionar em todo o país a partir desta quarta-feira, 30.

A decisão ocorreu em julgamento do dissídio coletivo instaurado após o fracasso das negociações entre o banco e os trabalhadores.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No voto apresentado no plenário, o ministro Maurício Godinho Delgado negou o pedido da instituição para que a greve fosse considerada abusiva e também afastou a aplicação de multa aos sindicatos pelo suposto descumprimento das decisões judiciais.

Apesar da decisão, foi determinado o encerramento do movimento paredista e a retomada das atividades pelos trabalhadores. "O pedido de declaração de abusividade da greve é improcedente", afirmou o ministro.

Trabalhadores devem recompensar os dias parados

Outra decisão do TST envolve o tratamento dos dias não trabalhados durante a paralisação. Embora o relator tenha ressaltado que a greve suspende o contrato de trabalho temporariamente, o órgão definiu que os colaboradores devem compensar os dias sem trabalhar.

Essa compensação deverá ocorrer em até 180 dias, substituindo a proposta inicial que prevê desconto salarial durante os dias de greve.

Além disso, o ministro também considerou a adesão efetiva de trabalhadores ao movimento, uma vez que unidades da Caixa continuaram funcionando durante a greve.

A partir de agora, a greve está encerrada e os trabalhadores deverão retomar ao trabalho. Caso ocorra o descumprimento da decisão, a Caixa deverá informar ao TST e pedir a solicitação à Justiça do Trabalho.

Sobre a paralisação da Caixa

A paralisação da Caixa começou em 10 de setembro, após os trabalhadores rejeitarem as propostas apresentadas pela instituição para renovação do acordo coletivo. Depois do julgamento, o TST tentou mediar uma negociação entre as partes, mas a conversa terminou sem consenso.

Mesmo com o encerramento da greve e as condições econômicas tenham sido definidas, a discussão sobre o futuro do Saúde Caixa ainda continua.

Os representantes dos trabalhadores afirmaram durante o julgamento que as negociações seriam mantidas com a Caixa para buscar uma solução para o plano de saúde.