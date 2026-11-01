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ENTRETENIMENTO

Evento gratuito movimentou Mercado São Miguel neste sábado

Ação promovida pela Prefeitura buscou fortalecer o comércio e valorizar empreendedores locais

Elvira Rosa
Por Elvira Rosa
Imagem ilustrativa da imagem Evento gratuito movimentou Mercado São Miguel neste sábado
Foto: Divulgação

Quem buscava uma opção gratuita de lazer para aproveitar o feriado prolongado encontrou no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, uma programação que reuniu música, empreendedorismo e atividades para toda a família. Realizado neste sábado, 31, o evento Mercado em Movimento contou com estandes de 15 microempreendedores, espaço infantil, apresentações de capoeira e atrações musicais, com shows de O Lobo do Arrocha, Arrastão do Juntos e Misturados e Samba Trator.

Iniciado às 9h, o evento reuniu uma programação diversificada, com festival gastronômico, arrastão cultural, roda de capoeira, atividades infantis e um circuito com mais de 15 empreendedores. A partir das 12h, a música passou a integrar as atrações, enquanto visitantes circulavam pelo espaço para conhecer os produtos comercializados e aproveitar as atividades culturais. Além de movimentar o Mercado São Miguel, a iniciativa busca fortalecer o comércio da região, incentivar pequenos negócios e aproximar a comunidade dos espaços públicos municipais.

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Promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio do programa Empreenda Salvador e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC), o projeto vai além da programação presencial. A proposta envolve um processo de acompanhamento e qualificação dos participantes, com atividades voltadas à gestão de negócios, ao posicionamento de marcas e ao uso de ferramentas digitais.

Durante o mês de outubro, cerca de 50 empreendedores participaram de duas trilhas de capacitação: a Maratona Empreendedora, com encontros semanais sobre gestão, organização e estratégias para atrair clientes, e o Ative Sua Rede, voltado ao uso de redes sociais e aplicativos móveis para divulgação dos negócios.

Após a formação, 15 empreendedores foram selecionados por curadoria para expor seus produtos no evento. A escolha também levou em consideração a diversidade da oferta e a convivência com os cerca de 30 permissionários que já mantêm boxes no mercado.

Segundo a diretora de Negócios Afro e Empreendedorismo da SEMDEC, Maylla Pita, a seleção buscou equilibrar as oportunidades de comercialização e a experiência dos visitantes.

“Todos os empreendedores que participaram dessa qualificação passaram por uma curadoria e 15 foram selecionados para estar aqui no mercado. A curadoria pensou tanto no conforto de quem vem passar o dia, como também na estratégia de venda para o empreendedor que está participando”, destacou.

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Premiação e incentivo aos negócios

Além da feira e das apresentações culturais, a programação contou com a premiação dos participantes da Maratona Empreendedora. Após um mês de qualificação, os empreendedores apresentaram pitches de um minuto para uma banca de especialistas, que avaliou as propostas e o desenvolvimento dos negócios.

O primeiro lugar ficou com Fabiula Fonseca, de 47 anos, fundadora da Luar Leve, marca voltada à aromaterapia e ao autocuidado. A empreendedora recebeu R$ 1.500. Já Carolina Guimarães, conhecida como Ana Caroline, fundadora da Carol Flores, conquistou o segundo lugar e recebeu R$ 1 mil em capital semente, que será utilizado para ampliar projetos de educação ambiental em escolas. Os terceiro e quarto colocados receberam kits de produtos da empresa parceira Brunaldo. Lorena Torres ficou com a quarta colocação.

A programação também incluiu um desafio de vídeos criativos, que contemplou três empreendedoras por produções de divulgação dos negócios e das experiências durante a maratona.

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Para Fabiula, que já participa de atividades de formação oferecidas pela Prefeitura há cerca de um ano, a experiência contribuiu para ampliar a visão sobre a administração da própria marca. O negócio surgiu durante a pandemia, a partir da produção de um chá natural de maracujá, alecrim e anis-estrelado, desenvolvido com a proposta de proporcionar relaxamento e aliviar o estresse.

“O Empreenda Salvador me mostrou sobre tudo que eu aprendi, posicionamento, organização, sobre estruturação financeira, que é muito importante você saber realmente planejar o seu negócio. E tudo isso agora eu vou colocar em prática, porque a Luar Leve ganhou uma nova proporção e agora eu quero decolar”, afirmou.

Outra empreendedora no circuito é Lívia Moura, de 53 anos, criadora da Livy Gourmet, marca de geladinhos gourmet. Ela encontrou no empreendedorismo uma alternativa para manter a renda durante a instabilidade econômica provocada pela pandemia e avalia que a capacitação trouxe melhorias para o negócio.

“A Maratona do Empreendedor com o Mercado em Movimento tem me ajudado muito a crescer, porque não são só vendas, é posicionamento, é estratégia, que eu não tinha. Esse projeto está me dando a visão de que eu posso chegar mais além”, destacou.

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De acordo com a coordenadora do Mercado em Movimento, Camilla França, a iniciativa foi pensada para conectar os mercados e as feiras de rua às atividades de empreendedorismo da cidade.

“O Mercado em Movimento é um projeto que surge pensando em estabelecer uma conexão com os espaços públicos municipais, nos mercados, feiras de rua, com aquilo que a gente tem de empreendedorismo, de cultura, de arte e entretenimento na cidade. A ideia de começar no São Miguel é essa referência que a gente tem na região, que foi um dos primeiros centros econômicos em Salvador”, afirmou.

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Cultura Salvador

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