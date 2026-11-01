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IT'S TIME !

Mariah Carey 'descongela' e mantém tradição de Natal; veja vídeo

Cantora já se tornou símbolo do início das festividades natalinas

Agatha Victoria Reis
Por
Mariah Carey no Natal
Mariah Carey no Natal - Foto: Reprodução| Instagram

Uma das épocas mais aguardadas do ano, o Natal, já se aproxima. E, junto com ele, chega o descongelamento de um dos grandes ícones da temporada: Mariah Carey. A cantora já se tornou símbolo do início das festividades natalinas e, como de costume, compartilhou o tradicional vídeo de seu “descongelamento” anual.

O primeiro vídeo da saga foi publicado em 2023. Na ocasião, Mariah Carey apareceu dentro de um cubo de gelo no dia 31 de outubro e no dia seguinte, o gelo se quebrou, revelando sua voz e seu look icônicos, acompanhados do famoso bordão: “It's Timeeeeeeee”.

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O vídeo, compartilhado em suas redes sociais, movimentou a internet, e os internautas não deixaram passar o tradicional comeback natalino da cantora.

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“Meu Deus, já é ‘It’s time’ de novo”, comentou um internauta. Outro comparou a cantora a Roberto Carlos, uma das vozes tradicionais do Natal no Brasil: “A Roberto Carlos das gays”. “Esperamos por esse grande momento do ano e não acreditamos que vamos ter esse presente de Natal”, comentou um terceiro.

Quem é Mariah Carey?

Coroada como Rainha do Natal, Mariah Carey é uma das cantoras, compositoras e produtoras mais influentes da história da música pop e R&B.

Reconhecida mundialmente por seu impressionante alcance vocal de cinco oitavas e pelo uso do registro de apito (whistle register), a artista acumula recordes históricos, incluindo o título de artista solo com o maior número de singles em primeiro lugar na Billboard Hot 100.

Confira o vídeo de Mariah Carey:

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Tags

entretenimento Mariah Carey natal

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