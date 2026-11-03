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Sasha exibe presentes de luxo para o primeiro filho; veja valores

Empresária anúnciou a gravidez no final de outubro

Sara Santos
Por
Empresária anúnciou a gravidez no final de outubro
Empresária anúnciou a gravidez no final de outubro - Foto: Divulgação/Redes Sociais

O primogênito de Sasha Meneghel e João Lucas ainda não nasceu, mas já coleciona seus primeiros intens de marcas internacionais. Grávida, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira, 2, alguns dos itens que chegaram para o bebê.

Entre os presentes estão peças de Gucci, Polo Ralph Lauren e Vogue Eyewear. A seleção inclui roupas infantis de grife, óculos de sol, chinelos e uma saída de maternidade.

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Alguns dos produtos chamam a atenção pelos valores: uma jaqueta da Gucci, por exemplo, custa o equivalente a mais de R$ 4 mil.

Imagem ilustrativa da imagem Sasha exibe presentes de luxo para o primeiro filho; veja valores
Foto: Divulgação/Redes Sociais

A novidade chega quatro dias dias depois do casal anunciar a primeira gravidez.

Quais foram os presentes de luxo do bebê de Sasha?

Entre os itens exibidos nos stories do Instagram está uma jaqueta infantil da Gucci. O modelo Baby GG Cotton Jacket, da linha Gucci Kids, e aparece à venda no site internacional Vitkac por 560 libras esterlinas, valor equivalente a aproximadamente R$ 4.082,40.

Outro presente é um macacão da Polo Ralph Lauren, da coleção Polo Bear Cotton Jersey Rugby. No Brasil, o item está disponível no Iguatemi 365 por R$ 350.

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A seleção da marca também inclui uma camisa Polo Bear Rugby, confeccionada em algodão azul-índigo. A peça aparece à venda na Farfetch por R$ 2.692.

O enxoval também conta com um clássico brasileiro: os chinelos Havaianas Baby Brasil Logo. O modelo infantil reproduz a bandeira brasileira nas tiras e possui elástico na parte traseira, para oferecer mais firmeza aos pés do bebê. Cada par custa R$ 49,99.

Chinelos Havaianas Baby Brasil Logo
Chinelos Havaianas Baby Brasil Logo - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Entre os acessórios estão dois óculos infantis da Vogue Eyewear, um amarelo e outro vermelho. Os modelos lembram as versões VJ2037 Full Green e Full Bordeaux e aparecem com preço internacional de 82 euros cada, cada peça equivale a aproximadamente R$ 499,38. Os dois juntos custam cerca de R$ 998,76.

Óculos infantis da Vogue Eyewear, cada peça equivale a aproximadamente R$ 499,38
Óculos infantis da Vogue Eyewear, cada peça equivale a aproximadamente R$ 499,38 - Foto: Divulgação/Redes Sociais
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Tags

entretenimento enxoval Sasha Meneghel Xuxa Meneghel

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