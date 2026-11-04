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SILÊNCIO QUEBRADO

Após cancelamento de shows, Jorge nega falas contra o Nordeste

Dupla sertaneja se apresentará no Festival da Virada Salvador 2027

Sara Santos
Por
Dupla sertaneja se apresentará no Festival da Virada Salvador 2027
Dupla sertaneja se apresentará no Festival da Virada Salvador 2027 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio às polêmicas envolvendo o cancelamento de shows nas festas de fim de ano de Recife e Fortaleza, Jorge, cantor sertanejo da dupla com Mateus, quebrou o silêncio e afirmou que as declarações contra o Nordeste atribuídas a ele são falsas.

Em nota, o cantor negou ter feito comentários ofensivos sobre o Nordeste e os nordestinos. "Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", escreveu.

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Por que os shows foram cancelados?

A retirada da dupla das festas foi anunciada pelos respectivos prefeitos de cada capital, na noite de terça-feira, 3. Os políticos publicaram vídeos em seus perfis no Instagram, alegando que os artistas desrespeitaram a região e, por isso, não deveriam ganhar dinheiro em locais que tanto criticam.

Jorge participou de um encontro de sertanejos em apoio à candiatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidêcia, em 20 de outubro, em Goiás. Na ocasião, cantou: "Pode chorar, mas eu não voto no PT". Mateus não participou do encontro e não declarou publicamente seu voto para as eleições de 2026.

Ainda em nota, o cantor explicou que se pronunciava individualmente porque as informações envolvem seu nome. Segundo ele, o esclarecimento não diz respeito a Mateus nem à trajetória da dupla.

Apresentação em Salvador é mantida

Apesar dos cancelamentos nas duas capitais nordestinas, o show da dupla foi mantido em Salvador. Jorge e Mateus foram confirmados no Festival Virada Salvador 2027, nesta quarta-feira, 4, pela Prefeitura de Salvador.

Em conversa com a imprensa, o prefeito Bruno Reis defendeu a permanência da dupla na programação, afirmando que "opiniões políticas" não deveriam interferir nisso.

“Esse festival celebra a música, cultura e arte. Nunca, em nenhum momento, questão política foi critério para definição das apresentações. Até porque é ilegal utilizar este critério para definições de quem vai se apresentar”, disse.

Jorge e Mateus se apresentarão na capital baiana no dia 31 de dezembro. Na mesma data, também estarão no palco Parangolé, Dennis DJ, Bell Marques e Ivete Sangalo, que será responsável pela contagem regressiva para a virada.

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Festival Virada Salvador 2027 Jorge Jorge & Mateus

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