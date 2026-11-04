Após cancelamento de shows, Jorge nega falas contra o Nordeste

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Em meio às polêmicas envolvendo o cancelamento de shows nas festas de fim de ano de Recife e Fortaleza, Jorge, cantor sertanejo da dupla com Mateus, quebrou o silêncio e afirmou que as declarações contra o Nordeste atribuídas a ele são falsas.

Em nota, o cantor negou ter feito comentários ofensivos sobre o Nordeste e os nordestinos. "Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", escreveu.

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Por que os shows foram cancelados?

A retirada da dupla das festas foi anunciada pelos respectivos prefeitos de cada capital, na noite de terça-feira, 3. Os políticos publicaram vídeos em seus perfis no Instagram, alegando que os artistas desrespeitaram a região e, por isso, não deveriam ganhar dinheiro em locais que tanto criticam.

Jorge participou de um encontro de sertanejos em apoio à candiatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidêcia, em 20 de outubro, em Goiás. Na ocasião, cantou: "Pode chorar, mas eu não voto no PT". Mateus não participou do encontro e não declarou publicamente seu voto para as eleições de 2026.

Ainda em nota, o cantor explicou que se pronunciava individualmente porque as informações envolvem seu nome. Segundo ele, o esclarecimento não diz respeito a Mateus nem à trajetória da dupla.

Apresentação em Salvador é mantida

Apesar dos cancelamentos nas duas capitais nordestinas, o show da dupla foi mantido em Salvador. Jorge e Mateus foram confirmados no Festival Virada Salvador 2027, nesta quarta-feira, 4, pela Prefeitura de Salvador.

Em conversa com a imprensa, o prefeito Bruno Reis defendeu a permanência da dupla na programação, afirmando que "opiniões políticas" não deveriam interferir nisso.

“Esse festival celebra a música, cultura e arte. Nunca, em nenhum momento, questão política foi critério para definição das apresentações. Até porque é ilegal utilizar este critério para definições de quem vai se apresentar”, disse.

Jorge e Mateus se apresentarão na capital baiana no dia 31 de dezembro. Na mesma data, também estarão no palco Parangolé, Dennis DJ, Bell Marques e Ivete Sangalo, que será responsável pela contagem regressiva para a virada.