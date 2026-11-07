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Aos 91 anos, Renato Aragão reage para salvar mansão de R$ 18 milhões de penhora

Defesa do humorista recorre à Justiça para barrar leilão de imóvel no Rio

Luiz Almeida
Por
Renato Aragão tenta se livrar de dívida
Renato Aragão tenta se livrar de dívida - Foto: Reprodução / Globo

Renato Aragão, de 91 anos, acionou a Justiça em uma tentativa de impedir a penhora de sua mansão avaliada em R$ 18 milhões, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A ordem judicial de constrição do imóvel de luxo decorre de dívidas acumuladas referentes a três anos de IPTU (2021, 2022 e 2023), cujo valor total já beira os R$ 680 mil.

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Diante do risco iminente de perda do patrimônio, a equipe jurídica do artista e de sua esposa, Lilian Aragão, protocolou um pedido para paralisar a cobrança e suspender a penhora por um período de 30 dias.

Negociação de Renato Aragão com Prefeitura

A defesa do eterno intérprete de Didi Mocó fundamentou o pedido de pausa afirmando que há conversas adiantadas para encerrar todas as pendências financeiras do imóvel.

A residência, que conta com terreno de 3 mil metros quadrados, heliponto particular, quatro suítes e quadras esportivas, reúne também outros débitos além das três parcelas atrasadas do imposto municipal.

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De acordo com informações divulgadas pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os representantes do comediante sustentam que o caso está em "fase avançada de negociação de termo de transação individualizada" junto ao município.

O objetivo do plano de pagamento em estruturação é quitar integralmente todas as pendências tributárias atreladas à propriedade.

Outra disputa judicial em família

Longe da televisão aberta desde junho de 2020, quando encerrou um ciclo de 44 anos de contrato com a TV Globo, Renato Aragão enfrenta outra frente jurídica nos tribunais.

O humorista é alvo de uma ação movida por sua filha mais velha, Juliana Aragão, referente a um suposto empréstimo financeiro decorrente da venda de um imóvel herdado pela mãe dela, primeira esposa do artista.

Renato nega qualquer tipo de calote à herdeira e já declarou formalmente ter sido vítima de chantagem na disputa familiar. Formado em Direito, o ator construiu uma carreira histórica iniciada nos anos 1960 em emissoras como Excelsior, Record e Tupi, antes de consolidar Os Trapalhões como um dos maiores fenômenos de audiência da televisão brasileira.

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Tags

mansão patrimônio Renato Aragão

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