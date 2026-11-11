MC Livinho morreu? MC Brinquedo assusta fãs e gera revolta

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O funkeiro MC Brinquedo assustou os seus seguidores nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 11, ao anunciar, de brincadeira, a morte de MC Livinho para comemorar o aniversário de 32 anos do artista.

Tudo começou quando Brinquedo publicou uma foto de MC Livinho nos stories com a legenda: “Descanse em paz, irmão”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

1 de 2 | Foto: Divulgação/Instagram

2 de 2 | Foto: Divulgação/Instagram

Em seguida, completou: “É com profundo respeito que venho comunicar que hoje será um dia de silêncio, algumas situações exigem apenas respeito e compreensão. Mas está tudo normal, pessoal, hoje é aniversário do parceiro, então ele vai tirar uma folga para descansar em paz”, escreveu.

A brincadeira, no entanto, gerou revolta entre os internautas, que reagiram no Twitter (antigo X). “Que história é essa que o MC Livinho morreu?”, comentou uma internauta. “Essa brincadeira fizeram com o apresentador do Gugu, depois de uma semana o Gugu morreu [...] Essas brincadeiras não são legais, gente”, detonou outra internauta.

MC Livinho completou 32 anos nesta quarta-feira, 11.