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POLÊMICA

MC Livinho morreu? MC Brinquedo assusta fãs e gera revolta

Publicação foi feita nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
MC Livinho é cantor e compositor.
MC Livinho é cantor e compositor. - Foto: Divulgação/Facebook

O funkeiro MC Brinquedo assustou os seus seguidores nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 11, ao anunciar, de brincadeira, a morte de MC Livinho para comemorar o aniversário de 32 anos do artista.

Tudo começou quando Brinquedo publicou uma foto de MC Livinho nos stories com a legenda: “Descanse em paz, irmão”.

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Em seguida, completou: “É com profundo respeito que venho comunicar que hoje será um dia de silêncio, algumas situações exigem apenas respeito e compreensão. Mas está tudo normal, pessoal, hoje é aniversário do parceiro, então ele vai tirar uma folga para descansar em paz”, escreveu.

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A brincadeira, no entanto, gerou revolta entre os internautas, que reagiram no Twitter (antigo X). “Que história é essa que o MC Livinho morreu?”, comentou uma internauta. “Essa brincadeira fizeram com o apresentador do Gugu, depois de uma semana o Gugu morreu [...] Essas brincadeiras não são legais, gente”, detonou outra internauta.

MC Livinho completou 32 anos nesta quarta-feira, 11.

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celebridades MC Brinquedo MC Livinho

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