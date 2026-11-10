Influenciadora vira alvo do MPT por discriminação política

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Bella Falconi virou alvo de investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT). Com mais de 4 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital foi acusada de cometer discriminação política durante as Eleições Gerais de 2026.

Mencionada em uma ação civil pública do MPT, a famosa teria incentivado empresários a priorizarem as posições políticas e ideológicas dos funcionários antes de uma contratação ou promoção.

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Embora não tenha mencionado o nome, a morena deu a entender que os patrões deveriam demitir trabalhadores que votaram e fizeram campanha para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Denúncia

Com a repercussão do assunto na web, o MPT recebeu três denúncias sobre publicações feitas no perfil da influenciadora, que somavam mais de 70 mil curtidas e compartilhamentos nas redes sociais.

Após uma análise de urgência, a Justiça do Trabalho concedeu liminar para solicitar a remoção das publicações em até 24 horas. O juiz responsável pelo caso apontou que a circulação das mensagens estimulavam a exclusão profissional por divergências ideológicas.

Bella também está proibida de publicar, compartilhar, impulsionar ou recomendar conteúdos sobre o tema. O Ministério Público do Trabalho também pede que a influenciadora seja condenada ao pagamento de uma multa de R$ 5 milhões por danos morais coletivos, porém a decisão ainda não foi acatada.