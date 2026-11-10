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DEU RUIM

Influenciadora vira alvo do MPT por discriminação política

Famosa incentivou empresários a demitirem funcionários que votaram no candidato rival

Franciely Gomes
Por
Bella Falconi fez campanha para Flávio Bolsonaro durante as Eleições 2026
Bella Falconi fez campanha para Flávio Bolsonaro durante as Eleições 2026 - Foto: Reprodução | Instagram

Bella Falconi virou alvo de investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT). Com mais de 4 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital foi acusada de cometer discriminação política durante as Eleições Gerais de 2026.

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Um post compartilhado por Bella Falconi (@bellafalconi)

Mencionada em uma ação civil pública do MPT, a famosa teria incentivado empresários a priorizarem as posições políticas e ideológicas dos funcionários antes de uma contratação ou promoção.

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Embora não tenha mencionado o nome, a morena deu a entender que os patrões deveriam demitir trabalhadores que votaram e fizeram campanha para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Denúncia

Com a repercussão do assunto na web, o MPT recebeu três denúncias sobre publicações feitas no perfil da influenciadora, que somavam mais de 70 mil curtidas e compartilhamentos nas redes sociais.

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Após uma análise de urgência, a Justiça do Trabalho concedeu liminar para solicitar a remoção das publicações em até 24 horas. O juiz responsável pelo caso apontou que a circulação das mensagens estimulavam a exclusão profissional por divergências ideológicas.

Bella também está proibida de publicar, compartilhar, impulsionar ou recomendar conteúdos sobre o tema. O Ministério Público do Trabalho também pede que a influenciadora seja condenada ao pagamento de uma multa de R$ 5 milhões por danos morais coletivos, porém a decisão ainda não foi acatada.

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Tags

eleições influenciadora justiça

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