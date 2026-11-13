Thais Carla revela que homens que a criticam querem ficar com ela

Thais Carla está aproveitando bem essa nova fase de sua vida. Solteira e fazendo cada vez mais sucesso na carreira, a influenciadora revelou que lida bem com as críticas dos homens nas redes sociais, pois normalmente eles falam mal porque querem ficar com ela.

“A maioria dos caras que falam de mim no off, eles querem me pegar. A maioria, não tenho dúvida. No off, meu amor, tá doido pra me agarrar”, disse ela durante sua participação no programa PodeMais, alegando que este haters tem vergonha de assumir o desejo por causa dos padrões impostos pela sociedade.

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A baiana ainda confessou que sempre enxergou o preconceito como uma película de proteção dos desejos ocultos de algumas pessoas. “Esse corpo é repulsa para a sociedade, então eu não posso desejá-lo. Mas no off eu quero ele. Então, para eu chamar atenção, talvez eu vou atacar ela”, afirmou.

Ataques mais graves

Durante a entrevista, Thais relembrou alguns ataques que sofreu ao longo da vida pública. Ela disse que o mais marcante foi após o lançamento de uma música que defendia a liberdade dos corpos.

“Eu fiz uma música que é mais educativa. Se você quer ter o cabelo loiro, ninguém tem que opinar, é seu cabelo. Se eu sou gay, se eu sou isso, se eu sou aquilo, você faz o que você quiser, ninguém tem que opinar”, relembrou.

“Teve uma live em que o cara falou que eu era uma desgraça pra vida das pessoas, porque eu falava essas coisas, que eu tinha que morrer queimada”, relatou ela, destacando que ameaças de morte fazem parte dos comentários preconceituosos que recebe em seu perfil.