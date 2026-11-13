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SAÚDE

Atriz Neusa Borges é internada sem previsão de alta

Artista está sob supervisão médica desde o início da semana

Franciely Gomes
Por
Neusa Borges está internada no Rio de Janeiro
Neusa Borges está internada no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Instagram | TV Globo

Neusa Borges está internada com pneumonia bacteriana. A atriz da Globo, de 84 anos, está sob supervisão médica desde o início da semana no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, e não possui previsão de alta.

Em conversa com a reportagem do jornal Massa, a artista afirmou que está ansiosa para retornar para sua casa, em Salvador, capital da Bahia. “Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta”, disse.

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“Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo pra minha Salvador”, completou a artista, que recentemente renovou seu contrato com a TV Globo, tornando-o vitalício.

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Carreira

Rosto conhecido das telinhas da TV Globo, Neusa Borges coleciona uma série de participações em tramas famosas da emissora, como Escrava Isaura (1976); Dancin' Days (1978); De Corpo e Alma (1992); A Indomada (1997); O Clone (2001); Caminho das Índias (2009); Araguaia (2010); e Salve Jorge (2012).

Ao todo, a famosa tem cerca de 70 anos de carreira, onde realizou papéis diversos na TV, cinema e teatro. Ela nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, mas vive em Salvador, Bahia, desde 2012, após as gravações da novela Salve Jorge.

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entretenimento neusa borges TV Globo

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