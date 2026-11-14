Daniela Mercury e brasileiros ficam presos nos EUA após Grammy Latino

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Artistas brasileiros que viajaram para a cerimônia do Grammy Latino, realizada na última quinta-feira, 12, em Los Angeles, nos Estados Unidos, enfrentam dificuldades para retornar ao Brasil após a suspensão de voos no país.

A medida foi adotada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) nessa sexta-feira, 13, após uma falha de comunicação que atingiu os centros de controle de tráfego aéreo.

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Mais de 15 mil voos com partida, chegada ou passagem pelo território norte-americano foram cancelados ao longo do dia. Neste sábado, 14, a situação ainda provocava impactos na operação aérea.

Entre os brasileiros afetados estão as baianas Daniela Mercury e Luedji Luna, além do sambista carioca Xandy de Pilares.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Daniela Mercury, homenageada com o prêmio de Excelência Musical durante a cerimônia, relatou que estava há quase 12 horas no aeroporto aguardando um voo.

"Aqui, ó, depois do Latin Grammy, foi maravilhoso, nesse apagão aéreo dos Estados Unidos. Estamos há 12 horas quase no aeroporto esperando para voar", contou.

A artista também mostrou a movimentação no aeroporto e relatou que estava acompanhada de outras pessoas que aguardavam uma solução para conseguir voltar para casa. "A vida não é só glamour, né?", brincou.

Veja vídeo:

Já Luedji Luna compartilhou uma notícia sobre a paralisação dos voos e comentou a expectativa de conseguir retornar ao Brasil. "E eu querendo ir embora para casa, porque obviamente, se ver apocalipse vai ser apenas eu aqui e é claro que vou estar para ver", escreveu.

A baiana foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o projeto Antes que a Terra Acabe. O prêmio fiocu com Anitta, por Equilibrium.

Xandy de Pilares adia show após suspensão de voos

Outro brasileiro afetado pela situação foi o sambista Xandy de Pilares, que concorria na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com o projeto Nos Braços do Povo, Vol. 2 (Ao Vivo).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor informou que precisou adiar um dos compromissos de sua turnê, que seria realizado em Curitiba. Segundo ele, a situação nos Estados Unidos impossibilitou o deslocamento da equipe.

"Bom, a situação aqui nos Estados Unidos tá complicada. Realmente, a gente tomou conhecimento que a coisa tá muito mais elevada do que a gente imaginava. Devido a um acontecimento aqui, vamos ter que adiar a turnê", explicou.

O artista pediu a compreensão dos fãs e afirmou que novas informações sobre a apresentação serão divulgadas posteriormente.

Veja vídeo:

Márcio Victor se desespera ao ficar preso em aeroporto nos EUA

O cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, foi um dos passageiros afetados pela paralisação de voos nos Estados Unidos, nessa sexta-feira, 13.

"Nosso voo de volta ao Brasil foi cancelado por medida de segurança. [...]. Eu tenho meu Pré-Caju, meus compromissos. A Latam não informa nada. Eu estou nervoso e preciso voltar. Não sei para onde eu vou", desabafou o cantor baiano.

O que provocou a paralisação dos voos?

A origem do problema está ligada a três fatores principais:

Falha na rede de telecomunicações: O colapso ocorreu na rede privada de comunicações (gerida pela empresa L3Harris Technologies) que interliga os centros de controle de tráfego aéreo e transmite frequências de rádio vitais entre controladores e pilotos.

O colapso ocorreu na rede privada de comunicações (gerida pela empresa L3Harris Technologies) que interliga os centros de controle de tráfego aéreo e transmite frequências de rádio vitais entre controladores e pilotos. Sobrecarga de equipamentos antigos: Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, e o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, uma atualização de segurança e o fluxo de dados acabaram sobrecarregando roteadores antigos (da linha Cisco 600, fabricados entre 2001 e 2006) e linhas antigas de cobre.

Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, e o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, uma atualização de segurança e o fluxo de dados acabaram sobrecarregando roteadores antigos (da linha Cisco 600, fabricados entre 2001 e 2006) e linhas antigas de cobre. Inconsistência nos dados: Com a sobrecarga, esses roteadores passaram a enviar pacotes de dados dessincronizados para o sistema principal, causando estática nas linhas de voz e fazendo com que telas de radar piscassem ou apagassem.

O que já foi descartado pelas autoridades americanas?

As autoridades americanas afirmaram que não há indícios de ataque cibernético, tratando o episódio como uma falha mecânica e de infraestrutura envelhecida. Mesmo após a reabertura do espaço aéreo, milhares de voos já foram cancelados neste sábado, 14, e atrasos na decolagem continuam impactando passageiros.

