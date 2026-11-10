Daniela Mercury leva o axé baiano ao topo com prêmio histórico

Daniela Mercury abriu caminhos para a Axé Music na noite da última segunda-feira, 9, ao se tornar a primeira artista da história do gênero a receber o Prêmio À Excelência Musical (Lifetime Achievement Award), concedido pela Academia Latina da Gravação, responsável pelo Grammy Latino. A homenagem reconhece a contribuição da cantora para a música latina ao longo de mais de quatro décadas de carreira.

“Celebro hoje este prêmio como reconhecimento de um trabalho profundamente conectado à cultura popular da minha cidade, aos blocos afro de Salvador e ao Carnaval da Bahia”, afirmou a artista ao destacar suas suas raízes durante a cerimônia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A cantora dedicou o reconhecimento aos pais, aos cinco filhos, às duas netas, à esposa e empresária Malu Verçosa e aos fãs. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Enquanto recebia a honraria, Daniela também compartilhou a conquista com pessoas que fazem parte de sua trajetória. A cantora dedicou o reconhecimento aos pais, aos cinco filhos, às duas netas, à esposa e empresária Malu Verçosa e aos fãs.

Daniela reivindica reconhecimento da Axé Music na música brasileira

Durante o discurso, a rainha do Axé também destacou a importância histórica da Axé Music para a música brasileira e reivindicou o reconhecimento do gênero, que, segundo ela, conquistou espaço nas rádios e ultrapassou fronteiras ao longo das últimas décadas. A cantora ainda fez referência ao mestre Neguinho do Samba, responsável pela criação do samba-reggae, ritmo que alcançou projeção internacional.

“Sou precursora de um novo gênero da música brasileira: o Axé. Gênero este que quebrou recordes, dominou as rádios por mais de 30 anos, internacionalizou-se e continua a se renovar”, declarou.

A artista também ressaltou o caráter político e cultural do movimento, associando a Axé Music à identidade, à representatividade e à resistência da população negra.

A cantora destacou o caráter de resistência do Axé, definido por ela como um gênero afro-baiano que aborda, em suas letras, lutas contra o racismo, a discriminação social, o fascismo e diferentes formas de violência. “O Axé é o canto da minha cidade, que tem a alegria como revolução”, declarou.