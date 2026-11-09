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HISTÓRICO!

Daniela Mercury é primeira artista do axé premiada pelo Grammy Latino

Homenagem reconhece artistas que construíram trajetórias de destaque.

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Vestido foi assinado pelo estilista brasileiro Lino Villaventura.
Vestido foi assinado pelo estilista brasileiro Lino Villaventura. - Foto: Divulgação

A cantora baiana Daniela Mercury será homenageada nesta segunda-feira, 9, com o Prêmio à Excelência Musical (Lifetime Achievement Award), concedido pela Academia Latina da Gravação. Com o reconhecimento, ela se torna a primeira artista do axé a receber a distinção desde a criação da premiação, há 27 anos.

A homenagem reconhece artistas que construíram trajetórias de destaque e contribuíram de forma significativa para a música latina. A escolha é feita pelo Conselho de Diretores da Academia Latina da Gravação, e o prêmio não faz parte das categorias competitivas do Grammy Latino.

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Na edição de 2026, além da baiana, também serão homenageados Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs e Chichí Peralta. A cerimônia especial de entrega está marcada para Las Vegas, nos Estados Unidos.

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O figurino escolhido pela cantora leva a assinatura de Lino Villaventura, que a desenvolveu exclusivamente para o evento. O estilista também assina outras produções que serão usadas ao longo da semana do Grammy Latino.

A agenda da artista também continua nesta quinta-feira, 12, quando será uma das anfitriãs da Latin GRAMMY Premiere. A cerimônia antecede a entrega principal dos troféus e reúne a maior parte das categorias da premiação. Além disso, dividirá a apresentação com a mexicana Lila Downs e a espanhola Niña Pastori.

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axé daniela mercury Grammy Latino

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