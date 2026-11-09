Daniela Mercury é primeira artista do axé premiada pelo Grammy Latino

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A cantora baiana Daniela Mercury será homenageada nesta segunda-feira, 9, com o Prêmio à Excelência Musical (Lifetime Achievement Award), concedido pela Academia Latina da Gravação. Com o reconhecimento, ela se torna a primeira artista do axé a receber a distinção desde a criação da premiação, há 27 anos.

A homenagem reconhece artistas que construíram trajetórias de destaque e contribuíram de forma significativa para a música latina. A escolha é feita pelo Conselho de Diretores da Academia Latina da Gravação, e o prêmio não faz parte das categorias competitivas do Grammy Latino.

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Na edição de 2026, além da baiana, também serão homenageados Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs e Chichí Peralta. A cerimônia especial de entrega está marcada para Las Vegas, nos Estados Unidos.

O figurino escolhido pela cantora leva a assinatura de Lino Villaventura, que a desenvolveu exclusivamente para o evento. O estilista também assina outras produções que serão usadas ao longo da semana do Grammy Latino.

A agenda da artista também continua nesta quinta-feira, 12, quando será uma das anfitriãs da Latin GRAMMY Premiere. A cerimônia antecede a entrega principal dos troféus e reúne a maior parte das categorias da premiação. Além disso, dividirá a apresentação com a mexicana Lila Downs e a espanhola Niña Pastori.