Bravo Tenores leva clássicos italianos a Salvador na Arena A TARDE

Quando ouviu, em Salvador, canções do país onde nasceu, um italiano que acompanhava o Bravo Tenores In Concert sentiu ao vivo o que acontece quando uma música passa a fazer parte da vida de pessoas de outros lugares. "Achei uma coisa belíssima que uma canção de um país seja apreciada em outros países. Para mim, é uma união de pessoas", disse após o espetáculo na Arena A TARDE, na noite de sábado, 7.

Ele foi ao show com a esposa, a baiana Nelma Reis, que já conhecia praticamente todo o repertório. Para ela, a apresentação foi uma oportunidade de revisitar, ao lado do marido, músicas que fazem parte da história dele. "Eu sou casada com um italiano, então eu vim reviver um pouco com ele do que é a vida dele, do que ele já conhece", contou.

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Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Igor Azevedo

No palco, Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior se apresentaram acompanhados por uma orquestra ao vivo, sob a regência do maestro Renato Misiuk, revivendo memórias e criando conexões únicas para o público soteropolitano.

O espetáculo, que chegou pela primeira vez à capital baiana, reuniu canções populares italianas e repertório lírico em uma Arena A TARDE lotada, cantando músicas como "Volare" a plenos pulmões e vivendo uma noite de ópera em Salvador.

Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Igor Azevedo

Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Ag. A TARDE

Uma versão brasileira da formação de três tenores

O Bravo Tenores In Concert foi criado em 2015 e estreou no Espaço das Américas, em São Paulo, para cerca de 8 mil pessoas em duas sessões. A formação tem como referência Os Três Tenores, grupo de Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo.

Misiuk trabalhou como músico em uma turnê do trio no início dos anos 2000 e, a partir daquela experiência, passou a pensar em uma versão brasileira do espetáculo.

Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Igor Azevedo

Ao Portal A TARDE, explicou que o projeto nasceu com a intenção de ampliar o repertório que costuma ser associado a essa formação. "A gente quis dar o nosso toque brasileiro. Também fazemos o erudito, mas também fazemos o popular, pra gente conversar com todos os públicos", disse.

Para ele, a proposta é valorizar os artistas brasileiros que cantam e tocam esse repertório e ampliar o acesso do público a ele. Nisso, as trajetórias dos cantores ajudam a explicar como essa mistura chega ao palco.

Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Igor Azevedo

Vannucci, nascido em São Paulo, tem carreira na ópera, com passagens por montagens como Turandot e uma turnê pela Itália com La Rondine, de Giacomo Puccini. Já CaJunior vem do teatro musical, atuou em O Rei Leão e integrou os elencos de Disney in Concert e Disney Magia e Sinfonia.

No Bravo Tenores, eles se juntam a Leone e à orquestra de Misiuk em um espetáculo que aproxima essas diferentes maneiras de cantar.

Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Igor Azevedo

Com Con te partirò, Volare e Mamma como exemplos de músicas cujo reconhecimento ajuda a envolver a plateia, eles embalaram o público indo de sucessos italianos a músicas como Ave Maria e My Way.

"Existem músicas que têm magia, então todos participam. Queremos que o público procure outras apresentações de música erudita, assista óperas", disse o grupo.

Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Igor Azevedo

Ópera conectando famílias

A estreia do espetáculo em Salvador teve, no entanto, um significado familiar para um dos tenores. Ao falar da mãe e da avó baianas, ele lembrou como a Bahia sempre esteve presente em casa, até nas expressões que aprendeu na infância.

"Muita coisa eu falo desde pequeno. 'Eu tô de bucho cheio'. Minha mãe trouxe pra gente muito da cultura, e eu me sinto em casa, me sinto baiano", contou.

Bravo Tenores In Concert na Arena A TARDE - Foto: Igor Azevedo

Na plateia, a menção à mãe e à avó levou Jonilda Chamonteiro a pensar nos próprios avós. Se lembrou dos alimentos que eles separavam para quando ela chegasse a Salvador, e lembrou do marido, que amava espetáculos daquele tipo.

"Me fez me sentir mais perto deles. É saudade, é um milagre", disse. A mesma sensação foi sentida, de outra forma, por Nelma, que reconheceu no palco a ligação de um dos cantores com a Bahia e viu no espetáculo uma aproximação entre a terra dela e a do marido.

Ele, por sua vez, voltou à música clássica ao explicar por que a experiência o havia tocado: "Ela entra na alma da pessoa".