Hiran recria sucessos de Carlinhos Brown durante shows em Salvador

A admiração por Carlinhos Brown acompanha Hiran desde os primeiros passos na música. Criado sob a influência do hip-hop e da diversidade sonora da Bahia, o cantor e rapper encontrou no artista do Candeal uma referência para construir uma carreira marcada pela mistura de estilos.

Agora, essa relação ganha os palcos com o espetáculo Hiran canta Carlinhos Brown, que será apresentado na CAIXA Cultural Salvador, com releituras de canções que marcaram gerações da música brasileira.

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No repertório, sucessos como Muito Obrigado Axé, Dandalunda, Segue o Seco e Cadê Dalila? ganham novas roupagens a partir da identidade musical de Hiran. As apresentações acontecem na sexta-feira, 13, e no sábado, 14, às 20h, e no domingo, 15, às 19h. Os ingressos saem pelo Sympla, a partir de terça-feira, 10.

A proposta surgiu da vontade de homenagear um artista que, segundo Hiran, teve papel fundamental em sua formação. Embora tenha iniciado sua trajetória no rap, o cantor reconhece que a música baiana sempre esteve presente em seu cotidiano, influenciando suas escolhas e ampliando suas referências.

“Brown sempre foi uma pessoa que influenciou muito minha história na música. Eu venho de uma raiz de hip-hop, mas sou baiano, então a música local sempre esteve presente na minha vida, no rádio, em casa”, conta.

Para Hiran, a capacidade de Brown de transitar por diferentes gêneros musicais é uma das características que mais o inspiram. O rapper considera o compositor um dos pioneiros do hip-hop na Bahia, especialmente pela maneira como incorporou referências do gênero em suas produções.

Essa admiração ganhou uma dimensão pessoal quando os dois passaram a compartilhar experiências profissionais. Além de dividirem o palco em eventos como o Prêmio da Música Brasileira e o Carnaval de Salvador, os artistas gravaram juntos uma versão de Emoriô, de Gilberto Gil e João Donato.

A aproximação também proporcionou a Hiran oportunidades de aprendizado e aconselhamento. “Ele me deu oportunidades, ele colou comigo, foi um grande padrinho, me deu muitos conselhos. Eu sentia que precisava dar de volta essas flores para ele”, afirma.

Diversidade de repertório

A construção do espetáculo começou pela seleção das composições de Brown que mais marcaram a trajetória de Hiran. Durante a pesquisa, o cantor também se surpreendeu ao descobrir que músicas conhecidas nacionalmente, de diferentes estilos, haviam sido escritas pelo homenageado.

A diversidade do repertório se tornou um dos principais critérios para a montagem. Com quase dez anos de carreira, Hiran identifica na liberdade de experimentar sonoridades um ponto de encontro entre seu trabalho e o de Brown. “Peguei as músicas que eu mais gosto de Brown, peguei as músicas que eu não sabia que ele tinha escrito, mas que foram grandes sucessos nacionais de estilos diferentes. Isso tem um grande peso, de passear por estilos diferentes", explica.

Antes de colocar o projeto nos palcos, Hiran conversou com o compositor e pediu autorização para reinterpretar suas canções. O processo de montagem também contou com trocas com a equipe de Brown, que acompanhou a escolha do repertório e as propostas de arranjos.

O espetáculo já foi apresentado em espaços como o Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, o Banho de Mar à Fantasia, na Ladeira da Preguiça, e o Palco Multicultural do Carnaval de Salvador, em 2025. Segundo Hiran, a resposta do público tem sido positiva, com apresentações bastante prestigiadas.

Na temporada da CAIXA Cultural, o cantor será acompanhado por Levi Vieira, responsável pela direção musical, programações, teclado eletrônico e backing vocals; Felipe Sousa, na guitarra; e Cassiano Alexandrino, nas percussões. A apresentação tem duração aproximada de uma hora.

Novas roupagens

Enquanto celebra a obra de Carlinhos Brown, Hiran também vive um período de intensa produção artística. Após o lançamento de Imundo, álbum que enfrentou episódios de homofobia e provocou discussões sobre representatividade, o cantor afirma ter encontrado nas experiências vividas uma oportunidade de fortalecimento pessoal e profissional.



“Acho que o que aconteceu com o álbum Imundo me deixou muito mais forte como ser humano, como artista, como compositor, como defensor das minhas próprias ideias. Eu não sou uma pessoa que se rende fácil ao ódio”, afirma.

Para ele, a repercussão do trabalho ampliou sua compreensão sobre o alcance da própria produção e a capacidade da música de provocar debates sociais. “Eu acredito no amor, acredito na mudança para melhor. Acho que isso me deu força para me tornar um artista mais potente em mim mesmo, a ter mais confiança e acreditar que o que faço pode, sim, ter um impacto e levantar discussões muito além do que eu imaginava”, acrescenta.

‘Hiran canta Carlinhos Brown’

Quando: de 13 a 15 de novembro, sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

de 13 a 15 de novembro, sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h Onde: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro)

CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro) Ingressos: R$ 30 e R$ 15

R$ 30 e R$ 15 Vendas: a partir de terça-feira, 10, via Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.