“Talento na favela nunca faltou”: Edcity defende mais oportunidades para artistas das comunidades

O primeiro dia do AFROPUNK Brasil 2026, realizado no sábado, 7, em Salvador, foi marcado por apresentações de artistas nacionais e internacionais. Entre as atrações, o cantor Edcity levou o pagode baiano ao palco principal ao lado da banda Fantasmão e defendeu a ampliação de oportunidades para músicos das periferias.

Em entrevista ao A TARDE, o artista destacou a importância de ocupar um festival de alcance internacional e ampliar o reconhecimento da produção cultural das comunidades.

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“O nosso pagodão conquistou um espaço importante e temos orgulho de fazer parte desse movimento. A periferia sempre foi um celeiro de talento e criatividade. Hoje nossos artistas ocupam grandes palcos, mas ainda precisamos avançar em oportunidades, reconhecimento e valorização. Talento na favela nunca faltou, o que faltou muitas vezes foi uma oportunidade”, afirmou.

Para Edcity, participar do evento também representa reafirmar o pertencimento da cultura periférica a espaços de visibilidade. “Estar no AFROPUNK é ocupar um espaço que também é nosso, que também nos pertence. Não estamos apenas levando música, estamos levando um povo, uma história, e isso tem um valor imenso”, ressaltou.

A apresentação marcou um novo momento da relação do cantor com o festival. Depois de participar da edição de 2025 durante o show de Larissa Luz, Edcity retornou neste ano com uma apresentação própria. Com coreografias e a abertura de uma roda entre o público, o Fantasmão movimentou a plateia e levou o pagode baiano ao palco principal.

Artistas destacam representatividade

A programação do primeiro dia também contou com apresentações de Lazzo Matumbi, Ajuliacosta, FLO, Emicida e Jorja Smith. Os artistas levaram ao Parque de Exposições diferentes vertentes da música negra, do R&B ao rap.

Em entrevista ao A TARDE, Lazzo Matumbi ressaltou a importância de participar do festival e da presença da música negra brasileira em grandes espaços. “Ocupar o AFROPUNK é uma declaração de amor e soberania. É o reconhecimento de que a música negra brasileira é vanguarda, é o coração pulsante da cultura deste país”, afirmou.

Ajuliacosta, que participou do festival pela segunda vez, apresentou músicas do álbum Novo Testamento, lançado em 2025. A cantora relacionou o trabalho ao processo de transformação pessoal vivido nos últimos anos.

“A Júlia que subiu aqui hoje foi a Júlia que viveu esse Novo Testamento de verdade, porque eu falo que o Novo Testamento é sobre esse lugar de transformação, de se encontrar com você mesma. Então eu sou essa Júlia, que passou por todos esses processos”, disse.

Personalidades falam sobre posicionamento e identidade

O evento também reuniu personalidades da cultura e das redes sociais. A influenciadora baiana Belle Daltro, que soma mais de 5 milhões de seguidores, falou sobre a decisão de se posicionar publicamente diante de questões políticas e sociais.

“Eu tô muito honrada, muito feliz. Fazia um tempo que eu estava questionando o meu papel, com base no meu alcance. Eu precisava me posicionar”, declarou.

A atriz Gabriela Lorrane, que interpretou Viviane na novela Três Graças, também destacou o papel do festival na afirmação da identidade negra e na valorização da liberdade de expressão.

“É o lugar e a oportunidade que a gente tem de mostrar quem a gente é e mostrar nossa potência enquanto público que consome esse festival, enquanto atrações que sobem nesse palco e enquanto comunidade de forma geral”, afirmou.

A atriz ainda relacionou a celebração à importância da mobilização social. “A gente vinha de uma ameaça muito conservadora. Porque aquilo não era conservadorismo, é muito preconceito, muita desinformação e fascismo. E agora que a gente venceu, esse é o momento que a gente tem de poder gritar para o mundo e lembrar que a gente venceu a batalha, mas não a guerra”, declarou.