Zizi Possi e Gilmelândia fazem show beneficente em Salvador

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Salvador receberá, no dia 12 de novembro, um evento beneficente com duas grandes vozes da música brasileira. Zizi Possi e Gilmelândia estão confirmadas na sétima edição do Viva Dulce, iniciativa em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), que terá toda a renda arrecadada destinada à implantação do Hospital de Olhos da instituição.

O evento será realizado às 20h, na Pupileira, localizada na Avenida Joana Angélica, e contará também com jantar all inclusive assinado por Vini Figueira Gastronomia.

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A nova unidade de saúde está sendo construída na sede das Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador, e pretende ampliar a oferta de atendimento oftalmológico especializado e gratuito à população. A expectativa é que o hospital comece a funcionar até o primeiro trimestre de 2027.



Zizi Possi e Gilmelândia apresentam shows especiais

A programação musical do Viva Dulce terá início com Zizi Possi, que apresentará o espetáculo Concerto de Voz e Piano. O repertório reúne clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), como “Corsário”, “Disparada”, “Sangrando” e “Meu Erro”, além de sucessos da carreira da cantora, entre eles “Asa Morena”, “A Paz” e “Per Amore”.

Na sequência, Gilmelândia participa da iniciativa com o show Playlist da Gil. Parceira de longa data das Obras Sociais Irmã Dulce, a artista preparou uma apresentação com músicas que marcaram diferentes gerações, incluindo “Força Estranha”, “Baby”, “Saigon” e “Resposta ao Tempo”.

Novo hospital deve ampliar cirurgias e consultas gratuitas

A construção do Hospital de Olhos representa uma expansão na capacidade de atendimento oftalmológico da OSID. Atualmente, o serviço da instituição realiza aproximadamente 18 mil procedimentos ambulatoriais e 2,4 mil cirurgias por ano.

Com a nova estrutura em funcionamento, a expectativa é aumentar em cerca de 60% o número de consultas oftalmológicas e dobrar a quantidade de procedimentos cirúrgicos.

O espaço contará com dois centros cirúrgicos exclusivos, consultórios e salas de exames. Entre os procedimentos previstos estão cirurgias de catarata, vitrectomias, indicadas para casos de descolamento de retina e hemorragia intraocular, correções de estrabismo e transplantes de córnea.

Outra mudança será a ampliação do horário de atendimento, que deverá funcionar das 6h às 22h, permitindo receber mais pacientes ao longo do dia.

Obras estão mais de 80% concluídas em Salvador

Antigo projeto das Obras Sociais Irmã Dulce, o Hospital de Olhos teve sua implantação adiada em razão da pandemia e da falta de recursos financeiros. A iniciativa passou a receber apoio de parceiros, com investimentos privados e recursos de um convênio com o Governo do Estado.

A unidade está sendo implantada em uma área de 659 metros quadrados, em um prédio já existente na sede da instituição, na Avenida Dendezeiros, em Salvador.

Segundo as informações divulgadas pela organização, mais de 80% das obras já foram concluídas. A previsão é finalizar a etapa de construção civil até dezembro de 2026.

A arrecadação do Viva Dulce será destinada a contribuir com a implantação do hospital, cuja abertura está prevista para os primeiros três meses de 2027.

Como participar do Viva Dulce 2026

Os ingressos para a sétima edição do evento estão disponíveis na Loja Santa Dulce, localizada na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161, ou por meio do WhatsApp (71) 98262-1811.

O Viva Dulce será realizado na quinta-feira, 12, às 20h, na Pupileira, em Salvador. Além das apresentações musicais, o público terá acesso a um jantar all inclusive preparado por Vini Figueira Gastronomia.

Obras Sociais Irmã Dulce realizam milhões de atendimentos

Fundadas por Santa Dulce dos Pobres, as Obras Sociais Irmã Dulce estão entre os maiores complexos de saúde do Brasil com atendimento integralmente gratuito.

A instituição realiza mais de 4,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano na Bahia e acolhe mais de 3 milhões de pessoas anualmente.

A assistência é distribuída em mais de 20 núcleos, que atuam nas áreas de saúde, assistência social, educação, ensino em saúde e pesquisa científica. Entre os públicos atendidos estão idosos, pessoas com deficiência, pacientes oncológicos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de risco social e usuários de substâncias psicoativas.