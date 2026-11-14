Governo dos EUA nega ataque hacker e uso de IA após pane aérea

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Uma falha nos sistemas de comunicação dos Centros de Controle de Tráfego Aéreo em provocou a suspensão de todas as decolagens e alguns pousos nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 13.

A paralisação durou mais de quatro horas e causou impactos em milhares de operações aéreas, com reflexos também no tráfego internacional.

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A decisão para suspender das operações, que são gerenciadas por uma rede privada de telecomunicações realizada pela L3Harris, foi anunciada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), por volta das 18h, no horário de Brasília.

Segundo dados da plataforma FlightAware, mais de 10 mil voos foram afetados por atrasos ou cancelamentos. Os serviços foram retomados gradualmente, por volta das 22h.

Governo aponta falha nas comunicações

Em coletiva à imprensa, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, afirmou que o problema envolveu inconsistências na comunicação entre os radares e as torres de controle.

Ainda durante o pronunciamento, ele revelou que a infraestrutura utilizada no gerenciamento do tráfego aéreo americano é muito antiga e defendeu que Congresso libere novos recursos para substituir equipamentos e atualizar a estrutura tecnológica do setor.

Já o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que não houve ameaça à segurança dos passageiros durante a ocorrência.

Segundo ele, as autoridades não encontraram nenhuma evidência de um ataque cibernético ou de problemas relacionados à inteligência artificial (IA). Apesar disso, não foi descartada formalmente a possibilidade de uma ação hacker.

De acordo com informações divulgadas pela Bloomberg, o FBI também não acredita que a situação tenha ocorrido por conta de um ataque cibernético ou ação criminosa. A polícia americana apura se uma atualização de software da FAA pode ter contribuído para a falha.

Implantação de sistema

A paralisação ocorreu poucos dias depois da ampliação da utilização de uma ferramenta de inteligência artificial nos centros de controle aéreo do país, segundo revelou o pelo jornal americano The Washington Times . O sistema SMART foi implementado nos 22 centros de controle nesta terça-feira, 10.

Apesar das desconfianças, até o momento, as autoridades americanas não fizeram a relação entre a implantação da ferramenta e a falha que interrompeu as decolagens.

Em entrevista ao Fox News, o presidente Donald Trump afirmou que, aparentemente, o problema não foi causado por um ataque cibernético ou com a inteligência artificial.