CAMPEÃ
Anitta ganha primeiro Grammy Latino e é elogiada por discurso
Artista conquistou prêmio com o álbum Equilibrium
Anitta ganhou seu primeiro Grammy Latino nesta quinta-feira, 12. A cantora venceu a categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com “EQUILIBRIVM”, projeto que expõe sua ligação com as religiões de matriz africana.
A artista também disputou a categoria principal da noite, chamada Álbum do Ano, que foi conquistada por Rosalía, com o disco LUX (Complete Works). A espanhola foi a maior premiada da noite, levando 5 estatuetas para casa.
Em seu discurso vitorioso, Anitta celebrou a conquista e falou sobre a importância de exaltar todas as religiões. “E esse álbum nasceu de uma vontade minha de me transformar internamente. Nasceu de uma transformação, uma transmutação pessoal, uma jornada espiritual que me mudou para sempre”, disse.
“No Brasil, esse álbum se tornou uma revolução também religiosa e de fé. Porque, por muitos anos, a cultura negra foi perseguida no Brasil e sua religião, sua fé, nunca pôde ser falada ao público. E agora, por muitos anos, artistas tentam trazer e manter essa cultura viva”, completou.
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Por fim, a famosa fez uma saudação para Exu, orixá das religiões de matriz africana e afro-brasileira. “Esse álbum vem para ajudar e ser mais um nisso, para que a cultura negra do Brasil esteja aí, forte para sempre. Laroyê, Exu! Graças a estes compositores e produtores! Laroyê, Exu!”.
Vale lembrar que Anitta vem sendo indicada ao Grammy Latino desde 2014, somando 12 indicações ao todo. A primeira foi na categoria Melhor Canção Brasileira com “Zen”.
Outros brasileiros que conquistaram o prêmio
Além de Anitta, diversos outros artistas foram contemplados com premios no Grammy Latino 2026. Dentre eles, João Gomes, Urias, Lauana Prado, Crilo e Eli Soares.
Confira a lista:
- Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa: Urias (Carranca)
- Canção em Língua Portuguesa: Johnny Hooker e Ney Matogrosso (Viver e Morrer de Amor na América Latina)
- Música Urbana em Língua Portuguesa: Emicida (Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores)
- Samba/Pagode: Leci Brandão (50 Anos De Carreira)
- MPB / Música Afro Portuguesa Brasileira: Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago (Criolo, Amaro e Dino)
- Música Sertaneja: Lauana Prado (Raiz BH - Ao Vivo / Deluxe)
- Música de Raízes em Língua Portuguesa: João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (Dominguinho Vol. 2 - Ao Vivo)
- Música Cristã em Língua Portuguesa: Eli Soares (Betel - Ao Vivo)
- Música para Mídias Visuais: Mateus Alves e Tomaz Alves Souza (trilha de O Agente Secreto)
- Prêmio à Excelência Musical (Homenagem Especial): Daniela Mercury