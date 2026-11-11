Claudia Leitte anuncia novo álbum com homenagem especial a Netinho

Com o Carnaval se aproximando, os artistas já iniciam os preparativos para a folia. A cantora Claudia Leitte anunciou seu novo álbum, intitulado “REIMAGINÁRIO” nesta quarta-feira, 11, que promete reunir novos hits, referências ao heavy metal e uma homenagem ao cantor e compositor Netinho (1966-2026).

Em coletiva de imprensa da qual o A TARDE participou, Claudia Leitte revelou que seu novo álbum trará releituras de músicas antigas. Entre elas, estão duas canções do compositor Netinho, que faleceu em outubro deste ano em decorrência de complicações de um linfoma não Hodgkin.

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“Não dá para contemplar tudo o que fez a minha carreira ser o que é, tudo e todos, né, porque imagine o quanto de influência maravilhosa eu tenho aqui com essa riqueza que a gente vive que é a nossa cultura. Mas vale falar de Ernesto (Netinho), meu rapaz”, destacou Claudia Leitte.

O cantor, que é considerado um dos precursores do Axé Music, acolheu Claudia Leitte desde o início de sua trajetória e se tornou uma referência muito forte para a sua carreira, segundo a cantora.

Eu acho que merece destaque falar de Netinho. Eu vou trazer duas músicas de Ernesto para esse repertório. Netinho é meu amor para sempre Claudia Leitte

Como será o novo álbum de Claudia Leitte?

Intitulado de “Reimaginário”, o álbum de Claudia Leitte será lançado 22 de novembro com uma live no Youtube, show ao vivo e um novo conceito que conduzirá o Carnaval da cantora.

No álbum, a artista trabalha com a temática das "especiarias". De acordo com ela, o projeto busca colocar os cinco sentidos em jogo, fazendo música para que as pessoas se encontrem, se abracem, se beijem e sintam o ambiente e a troca real que acontece entre as pessoas.

“Essa troca acontece dentro do bloco, no show, na rua. Falar com as pessoas é importante. Tudo isso, tudo que isola a gente, leva a gente para longe do propósito de viver integrado [...] Então, eu sou a favor de todo avanço tecnológico, mas eu sou apaixonada por gente”, afirmou Claudia Leitte.

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Inspirado no cantor Bruce Dickinson, vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, o nome do álbum representa, segundo Claudia Leitte, um espaço simbólico de conexão, afeto e pertencimento.

“Eu defino o Reimaginário como um lugar, um espaço ao qual eu tenho acesso todas as vezes em que eu estou com pessoas especiais e nesse caso eu tô falando dos meus pais, eu tô falando de quem acompanha a minha carreira, tô falando da minha equipe, tô falando da minha família, eu tô falando de gente que faz a gente ser gente”, destacou a artista.

Claudia Leitte abre o jogo sobre Ivete Sangalo

Ao relembrar o início da carreira, Claudia Leitte falou sobre as críticas que recebia por querer se tornar cantora de Axé Music.

Na época, a artista já tinha grandes nomes do gênero como inspiração, entre eles Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes, que serviam de referência para sua trajetória musical.

“Eu cantava axé, eu adorava ver Daniela e Ivete cantando, eu queria, elas eram minhas referências. Margareth, eu queria cantar igual a elas, né? Aí eu acreditei nisso e disseram que o axé tava morto, entendeu? Não tem como matar um negócio desse. Essa música tem um propósito que é maior do que qualquer coisa”, comentou durante evento.