Ivete Sangalo em 30 carnavais: relembre a trajetória da cantora em Salvador

Em mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo irá somar 30 edições no comando dos trios elétricos durante o Carnaval de 2027. De sua estreia na Banda Eva à consolidação como rainha da folia, a artista construiu uma das trajetórias mais marcantes na axé music e na música brasileira.

A baiana, que iniciou a carreira cantando em barzinhos de Salvador, em 1992, estreou nos circuitos do Carnaval em 1995, no comando da Banda Eva. Impulsionada pelo sucesso da canção “Alô, Paixão”, Ivete puxou pela primeira vez o Bloco Adão, criado especialmente para a artista.

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A partir daquele momento, Ivete passou a marcar presença nas avenidas e demonstrou que não estava apenas pronta para estrear na festa popular, mas também para se tornar uma das grandes rainhas da folia.

Os 30 carnavais de Ivete Sangalo

Entre 1995 e 2026, Ivete Sangalo comandou 29 edições do Carnaval de Salvador. A cantora ficou de fora da festa apenas em 2018, devido à gravidez das filhas gêmeas, e em 2021 e 2022, quando a folia foi suspensa em razão da pandemia de covid-19.

Em 2027, mais de três décadas após sua estreia na folia baiana, Ivete Sangalo chegará à marca de 30 participações à frente de trios elétricos no Carnaval de Salvador.

A cantora já tem desfiles confirmados para os dias 6 e 8 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), pelo Bloco Coruja. A ocasião também marcará os 25 anos da artista no comando da agremiação, uma das parcerias mais duradouras de sua trajetória na festa.

A estreia histórica no Bloco Eva

1 de 4 Banda Eva com Ivete Sangalo | Foto: Saulo Kainuma / Divulgação

2 de 4 Ivete Sangalo, carnaval de 2000 | Foto: Foto: Geraldo Ataide / Arquivo A TARDE

3 de 4 Banda Eva com Ivete Sangalo | Foto: Foto: Alice Ramos / Divulgação

4 de 4 AXE MUSIC Na foto: Banda Eva com Ivete Sangalo Foto: Saulo Kainuma / Divulgação Data: publicada em 94 | Foto:

Em 1995, Ivete Sangalo, aos 23 anos, realizou a sua estreia histórica no comando do Bloco Eva, até então, o maior do Carnaval de Salvador. Na banda desde 1993, a cantora assumiu o comando do bloco apenas em 1995, embalando grandes músicas como "Me Abraça" e clássicos como "Alô Paixão".

Ivete Sangalo despontou rapidamente como a principal figura feminina do movimento, disputando a liderança de audiência e apelo popular com nomes consagrados como Daniela Mercury e Olodum.

“Pelo andar da carruagem, Ivete Sangalo, com seus cabelos longos e negros como a noite que não tem luar, vai levar o título de Rainha do Axé este ano. É a cantora mais ouvida nos discos, além de aparecer na televisão anunciando uma marca de cerveja a cada cinco minutos”, documentou a reportagem do A TARDE em 1996.

Auge na Banda Eva e início da carreira solo

1 de 3 ALBUM DE FUTEBOL BAIANO PANINI | Foto: Foto: Rejane Carneiro / Arquivo A TARDE

2 de 3 Carnaváfrica Ivete Sangalo no Circuito Osmar | Foto: Foto: Carlos Casaes/Ag. A Tarde

3 de 3 Ivete Sangalo | Foto: Foto:Luiz Tito/sucursal extremo sul/Eunápolis

Com a gravação do álbum ‘Banda Eva Ao Vivo’, em 1997, que vendeu mais de 2 milhões de cópias, e o lançamento de sucessos como "Carro Velho" e "De Ladinho", Ivete firmou seu espaço na música nacional.

Em meio à trajetória na banda e com seu nome consolidado, Ivete Sangalo se despediu do grupo em uma terça-feira de Carnaval e deu início à carreira solo logo após o encerramento da folia.

Na edição de 5 de fevereiro de 1999, a manchete do jornal A TARDE destacou os preparativos para a despedida da cantora da Banda Eva em Juazeiro, sua cidade natal. A apresentação estava prevista para o Carnaval antecipado da cidade, com participação do Bloco Sei Lá.

“Ivete Sangalo fará sua despedida da Banda Eva em carnavais do interior em sua terra natal, Juazeiro, durante o Carnaval antecipado, que reúne os seus amigos e o bloco mais bonito da região, o Sei Lá. O bloco que em 1993 acreditou no Carnaval de Juazeiro e saiu pela primeira vez com trio e corda, ainda permanece como destaque na região, eleito por dois anos consecutivos como o melhor”, disse edição do A TARDE.

Musa do Carnaval e estreia do Bloco Coruja

1 de 4 Ivete Sangalo, da banda Eva, no baile dos artistas | Foto: Foto: Walter Carvalho / Arquivo A TARDE

2 de 4 Carnaval 2002, Carnaváfrica Ivete Sangalo no Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida) | Foto: Foto: Carlos Casaes/Ag. A Tarde

3 de 4 CARNAVAL 2025 Circuito Osmar - Campo Grande | Foto: Olga Leiria

4 de 4 Ivete Sangalo Data: 19/02/1996 | Foto: Foto: Fernando Amorim / Arquivo A TARDE

Ao longo das décadas seguintes, Ivete emplacou hits históricos da folia baiana, como “Festa”, “Sorte Grande” e “Cadê Dalila?”. Em 2002, a cantora assumiu o tradicional Bloco Coruja, no Circuito Osmar, em Salvador.

Naquela tarde, a cantora entrou no circuito vestindo um figurino preto e branco com botas verdes, marcando o início de uma das parcerias mais duradouras da folia.

“Eu senti que a música faria parte da minha vida e isso já era até inerente à minha vontade, porque quando eu era pequenininha, minha mãe cantava e meu pai tocava violão. Eles iam para a seresta, e eu, com seis anos, adorava ir com eles dois. Amava, ficava louca. Com oito anos já tocava violão, e aí comecei a tocar instrumentos de percussão, estimulada por meus pais”, contou a artista em edição do A TARDE em 2002.

Além de estrear no Bloco Coruja, Ivete Sangalo também foi escolhida como musa do Carnaval de Juazeiro, sua terra natal. Em entrevista ao jornal, a cantora não escondeu a emoção de ser homenageada pela própria cidade.

“Porque eu senti que os recursos mais utilizados pela cidade foram o amor e o carinho. Isso era visível. Eles fizeram as faixas, as placas nos postes, algumas coisas pintadas à mão. E eu fiquei pirada. Fiquei louca, porque, poxa, eu tenho 29 anos, estou viva, jovem e fui homenageada pela minha cidade. Isso é uma coisa inusitada, porque, geralmente, as homenagens são póstumas, ou homenageiam pessoas que são muito mais velhas”, disse Ivete.

Além do Coruja, Ivete Sangalo puxou outros três blocos no Carnaval de Salvador: o Adão, o Eva, o Nu Outro Eva, o Pinel e o Cerveja & Cia. Na sua trajetória, ela também participou do Arrastão de Quarta-feira de Cinzas e da Pipoca da Veveta, sem corda.

Gravidez e pandemia interromperam trajetória de Ivete no Carnaval

Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Desde sua estreia nos trios elétricos, Ivete Sangalo deixou de participar de apenas uma edição efetivamente realizada do Carnaval de Salvador: a de 2018.

Naquele ano, a cantora não subiu ao trio elétrico devido à gravidez das filhas gêmeas, Marina e Helena, que nasceram em 10 de fevereiro, em pleno sábado de Carnaval.

Em setembro de 2017, Ivete já havia anunciado que não participaria da festa por orientação médica, afirmando que seria irresponsável subir em um trio elétrico na reta final da gestação.

“Eu tenho uma relação intensa demais com o carnaval. Mas, em virtude da alegria, da felicidade que estou esperando gêmeas, não vou poder fazer o carnaval, por orientação dos meus médicos e por orientação também dos meus neurônios”, comentou Ivete.

Nos anos de 2021 e 2022, a folia tradicional de Salvador não foi realizada devido à pandemia de Covid-19, interrompendo novamente a sequência de apresentações da cantora.

Com o retorno da festa, Ivete retomou sua presença nos circuitos da capital baiana e, em 2027, celebrará mais um marco de sua trajetória: 30 participações no Carnaval de Salvador e 25 anos à frente do Bloco Coruja.

Ivete Sangalo no Carnaval de 2027

Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Ivete Sangalo já começou os preparativos para o Carnaval de 2027. Celebrando 25 anos à frente do bloco Coruja, a cantora comandará o desfile no sábado e na segunda-feira de Carnaval, no Circuito Dodô.

A artista, inclusive, já começou a dar pistas sobre sua possível aposta musical. Durante uma apresentação no festival Rock the Mountain, em Itaipava, no Rio de Janeiro, a cantora surpreendeu o público ao apresentar um trecho de uma música inédita, que pode entrar na disputa pelo posto de hit da folia.

Com o verso “Não prometendo nada, entregando tudo”, o refrão foi acompanhado de uma coreografia marcada por movimentos de ombros e giros, em uma proposta que remete às trends do TikTok. A prévia despertou a curiosidade dos fãs, mas ainda não teve título oficial nem data de lançamento divulgados.

Em meio a novos projetos e uma possível aposta para a folia, Ivete Sangalo se prepara para celebrar seu 30º Carnaval à frente dos trios elétricos. Em Salvador, a festa acontecerá de 4 a 9 de fevereiro de 2027, com o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas previsto para o dia 10.