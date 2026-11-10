Quem decide a música do Carnaval? Compositores revelam o que acontece nos bastidores

Todo verão, uma disputa movimenta os bastidores da música baiana: qual canção vai conquistar os trios elétricos e se tornar a música do Carnaval de Salvador?

Por trás dos refrões que embalam multidões, existe um processo que envolve inspiração, composição, produção musical, escolha de repertório e estratégias para alcançar diferentes públicos.

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Com composições que atravessam diferentes momentos da música baiana, Ed Nobre e J Telles conhecem os caminhos e as surpresas da disputa pelo hit do Carnaval. Ed Nobre assina canções como Contatinho, parceria com Rodrigo, sucesso na voz de Léo Santana, além de Balacubaco, Arerê Geral, Música do Carnaval e Barroquinha.

O compositor também acumula trabalhos gravados por nomes como Psirico e Léo Santana, entre outros artistas da música brasileira. Em 2025, esteve entre os autores de Fervo na Cidade, aposta da Timbalada para o Carnaval, e de Aposta, gravada por Tony Salles.

J. Telles, por sua vez, é autor de sucessos como Mulher Brasileira (Toda Boa), conhecida na voz do Psirico e também interpretada por Ivete Sangalo, e Liga da Justiça, parceria com Márcio Victor que se tornou música do Carnaval de 2011.

Seu repertório inclui ainda Bota a Cara no Sol, composta com Leonardo Scavuzzi e Iramaia Santos, e Marquinha de Fitinha, gravada por Léo Santana, além de trabalhos registrados por artistas como Durval Lelys, Harmonia do Samba, É o Tchan, Kart Love e Leva Noiz.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, os compositores compartilharam suas experiências sobre a criação de músicas para a folia e os elementos que podem contribuir para o nascimento de um hit.

Como nasce um hit do Carnaval?

Para Ed Nobre, a composição é o ponto de partida, mas está longe de ser o único fator responsável pelo sucesso de uma música. O compositor destaca a importância da identificação do artista com a canção, da produção musical e do trabalho das equipes envolvidas.

“Não existe uma fórmula certa para fazer um hit ou a música do Carnaval. A música é muito sentimento. Existem, sim, fatores que contribuem para que ela se torne um grande sucesso, e o primeiro deles é a composição. Costumo dizer que, depois, ela precisa chegar ao artista e tocar esse artista”, explica.

A partir dessa identificação, entram em cena outros elementos que ajudam a definir o resultado final. Segundo o compositor, o trabalho de produção e interpretação também tem papel fundamental na construção de uma música capaz de alcançar os foliões.

Foto: Reprodução | Instagram

“A partir daí, precisa ser bem produzida, com o trabalho do produtor musical ou da banda, a interpretação do artista e toda a equipe que está por trás dele. Acredito que esses elementos são fundamentais para que a música ganhe força, alcance o público e conquiste os foliões”, afirma.



Mesmo com todos esses fatores, Ed Nobre reforça que não há garantias de que uma composição vá se transformar em um fenômeno popular. “Por isso, acho que não existe fórmula. Fazer uma música de sucesso é quase uma loteria.”

Refrão, ritmo e coreografia entram na disputa

Na hora de compor pensando no Carnaval, a possibilidade de envolver o público também influencia o processo criativo. Em uma festa marcada pelos trios elétricos e pela participação dos foliões, elementos como ritmo, melodia, refrão e coreografia podem contribuir para aproximar a música das pessoas.

Ed Nobre destaca que essa preocupação acompanha a própria cultura carnavalesca e aparece desde a criação das canções. “Acho que os elementos que levamos em consideração hoje são os mesmos que sempre estiveram presentes. A gente vem de uma cultura muito forte de coreografia, ritmo, melodia e refrão que alcance o público”, diz.

O compositor explica que imaginar a música sendo executada durante a folia faz parte dessa construção. A facilidade para acompanhar os movimentos também pode ajudar a ampliar o alcance da canção.

“Então, quando estamos compondo para o Carnaval, pensamos nisso, imaginando o trio elétrico, o povo balançando atrás dele e fazendo uma coreografia que todo mundo consiga acompanhar com facilidade. Acredito que esse é um dos pontos mais importantes para uma música ter potencial de viralizar.”

Para J. Telles, a criação envolve uma combinação de referências e ideias, com atenção ao gosto popular. O compositor descreve o processo como um “tutti-frutti de ideias”, em que diferentes elementos se encontram de maneira descontraída.

“Costumo dizer que é um tutti-frutti de ideias, de uma forma irreverente e descontraída. É uma mistura de tudo, que agrega o gosto popular. Eu procuro mirar para acertar no alvo desse gosto, porque o povo é quem consome as ideias, as músicas e abraça o artista”, conta.

Para J. Telles, a criação envolve uma combinação de referências e ideias - Foto: Reprodução | Instagram

Inspiração, sentimento e a aprovação dos foliões

Embora a experiência ajude os compositores a reconhecer características que podem favorecer uma música, a percepção de que uma canção tem potencial para dominar o Carnaval nem sempre se confirma durante a criação.

Ed Nobre afirma que existem momentos em que a composição desperta a sensação de que pode conquistar a festa. Ainda assim, o contato com o público é decisivo para entender a dimensão que ela poderá alcançar.

“Na composição, existe, sim, um momento em que a gente sente que aquela música pode alcançar o Carnaval, que pode chegar de forma vibrante e fazer todo mundo cantar e dançar”, relata.

O compositor, no entanto, pondera que algumas canções surpreendem justamente por não despertarem, inicialmente, a expectativa de se tornarem grandes sucessos.

“Mas também existem músicas que a gente não imagina que vão ter essa força e que acabam se tornando a música do Carnaval, ganhando destaque na festa. Por isso, acredito que essa percepção fica mais clara quando a música começa a chegar ao público”, afirma.

Nesse cenário, a resposta dos foliões funciona como um indicativo importante para os compositores. “É o grande público, são os foliões que vão trazendo esse sentimento para a gente e mostrando que aquela pode ser a música do Carnaval, que tem potencial para se tornar algo forte dentro da festa”, completa Ed Nobre.

J. Telles também associa a criação musical a uma percepção que, muitas vezes, ultrapassa o planejamento racional. Para ele, a inspiração pode vir acompanhada de uma sensação particular durante o processo.

“Eu tenho uma sensação especial. Sinto um arrepio e imagino que aquela música já está no Carnaval. Vários compositores têm isso, sentem a vibração da coisa. É algo que pode ser considerado espiritual, uma questão de energia. A gente sente a energia da música. E isso se confirma quando o artista lança a canção e o povo corresponde”, afirma.

Redes sociais e trios elétricos

A disputa pela música do Carnaval também envolve diferentes formas de consumo. Se, nas ruas, a resposta dos foliões pode impulsionar uma composição, nas redes sociais e nas plataformas digitais, a circulação das músicas amplia as possibilidades de alcance.

Para Ed Nobre, a música carnavalesca deixou de estar restrita à experiência dos trios elétricos. As plataformas digitais e as redes sociais passaram a interferir diretamente na trajetória das canções.

“Hoje, a composição voltada para o Carnaval não está restrita ao trio elétrico. As redes sociais e as plataformas digitais interferem diretamente na música do Carnaval e ajudam a aquecê-la durante a festa”, destaca.

O compositor observa que nem sempre a repercussão digital corresponde ao desempenho de uma música nas ruas. Ele aponta a existência de públicos com comportamentos diferentes durante o período carnavalesco.

“Hoje, existem dois públicos: o que vai para a rua, curte o Carnaval e contribui para fazer uma música crescer durante a folia, e aquele que consome a música pelas redes sociais e plataformas, mas que, muitas vezes, não acompanha essa mesma força nas ruas. Então, existe esse balanço”, explica.

Essa diferença também interfere no planejamento das composições, que precisam considerar tanto a experiência presencial quanto o consumo digital.

“Quando vamos compor, pensamos nessa divisão: no público que vai curtir a música na rua e na galera que vai consumi-la nas redes sociais e nas plataformas. É preciso encontrar um equilíbrio para não perder a identidade musical”, diz Ed Nobre.

Apesar dos desafios, o compositor acredita que uma mesma canção pode alcançar diferentes públicos. “Existem músicas, sim, que conseguem alcançar esses dois públicos e ter força tanto nas redes sociais quanto nas plataformas e no Carnaval.”

J. Telles, por sua vez, defende que o mercado musical precisa conciliar tendências e referências de outras épocas para preservar a identidade das composições.

“Acredito que, no mercado musical atual, os compositores e os artistas precisam ter em mente o equilíbrio entre as tendências e as coisas antigas. O equilíbrio é isso: o ontem, o hoje e o amanhã precisam estar juntos, caminhando lado a lado no mercado e na musicalidade”, afirma.

É possível planejar a música do Carnaval?

O planejamento faz parte do processo de criação e lançamento de uma música, mas não determina, necessariamente, qual canção será abraçada pelos foliões. Para J. Telles, a composição também pode partir de temas definidos, com mensagens e propostas que orientam a construção das letras.

“Com certeza, dá para planejar, sim. Eu mesmo tenho uma estratégia de compor a partir de temas. Mulher Brasileira É Toda Boa significa exaltar bastante a mulher”, conta.

O compositor também relembra as propostas de outras canções de seu repertório, destacando o caráter irreverente de Liga da Justiça e a mensagem de Bota a Cara no Sol. “Liga da Justiça é uma música irreverente, engraçada, que faz referência ao universo dos desenhos e envolve até as crianças. Traz alegria e faz com que até o adulto libere seu lado criança”, afirma.

Sobre Bota a Cara no Sol, ele destaca o alcance da mensagem. “Bota a Cara no Sol também é uma música que engloba várias pessoas, as mulheres, o público LGBT. Enfim, todo mundo deve botar a cara no sol e ser feliz.”

Ed Nobre também reconhece que existe espaço para planejamento, principalmente quando compositores e artistas acreditam no potencial de uma composição. No entanto, ele reforça que a decisão final não está necessariamente nas mãos de quem escolhe qual música será trabalhada.

“Existe um planejamento por parte do compositor, principalmente quando ele aposta muito em uma música ou quando o artista e ele acreditam naquela composição. Mas é o povo que determina”, afirma.

Quando o público muda os planos

A escolha dos foliões pode alterar os rumos de uma campanha musical e surpreender até quem participa diretamente da produção. Ed Nobre conta que já viveu essa experiência e recorda o caso de Abaixa Que É Tiro, que, segundo ele, se tornou a música do Carnaval em 2019.

“Já aconteceu de o artista planejar trabalhar uma música e, no meio do caminho, o público escolher outra. Para o artista, é maravilhoso, mas também gera aquela sensação: ‘Pô, eu apostei tanto naquela música, mas não foi ela. Acabou sendo outra’”, relata.

O compositor usa a própria trajetória para exemplificar como a reação popular pode transformar uma aposta musical.

“Isso aconteceu comigo, inclusive, em 2019, quando ganhamos a música do Carnaval com Abaixa Que É Tiro. O artista estava trabalhando outra música e, em uma virada, já perto do verão e do Carnaval, havia um planejamento com uma canção, mas acabou sendo outra a música do Carnaval”, lembra.

A mudança de rumo foi acompanhada pela adesão do público, que ajudou a impulsionar a composição e sua coreografia. “Isso surpreendeu não só a gente, mas também o artista. Foi aquela comoção em torno da música, junto com a coreografia, e tudo isso mudou os rumos daquela canção naquela época”, afirma.

Para Ed Nobre, episódios como esse mostram que a música do Carnaval não depende apenas de critérios técnicos ou de estratégias de divulgação. A identificação dos foliões pode fazer uma canção crescer mesmo quando ela não era a principal aposta.

“A gente percebe isso também ao longo dos anos. Existem músicas que algumas pessoas gostam e outras não, mas, dentro do Carnaval, uma delas acaba crescendo mais e se tornando a música da festa, surpreendendo todo mundo. Não existe fórmula. A realidade é essa”, finaliza.