Festa tradicional de Furdunço já tem data para o Carnaval 2027

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O clima de Carnaval já tem data para tomar conta das ruas de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O tradicional Furdunço de Vilas será realizado no dia 23 de janeiro de 2027, reunindo moradores e visitantes em uma festa marcada por música, diversão e muita animação.

A programação contará com bandas em trios elétricos, que vão percorrer as ruas do bairro levando diferentes ritmos ao público. Os nomes dos artistas e grupos que participarão da edição de 2027 ainda não foram divulgados.

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Além das apresentações musicais, o evento terá atividades voltadas para diferentes faixas etárias, incluindo área kids e espaços de lazer destinados às famílias.

Para receber os foliões, a organização também prevê uma estrutura com banheiros químicos, policiamento e esquema de segurança durante a festa.

O Furdunço de Vilas já se consolidou como um momento de encontro entre moradores, amigos e visitantes da região, antecipando o clima de folia antes do Carnaval. Novidades sobre a programação e as atrações devem ser anunciadas posteriormente.