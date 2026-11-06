Xanddy muda planos e anuncia novidade para o Carnaval de Salvador 2027

Os foliões que pretendem acompanhar Xanddy Harmonia no Carnaval de Salvador 2027 terão uma novidade na estrutura dos desfiles do Bloco da Torcida. O cantor anunciou que a agremiação não utilizará mais o trio pranchão no domingo e na segunda-feira de Carnaval. A partir de agora, as apresentações serão realizadas em um trio elétrico convencional.

A novidade foi anunciada por Xanddy Harmonia durante sua apresentação no Folianópolis, em Florianópolis. O portal A TARDE confirmou a informação com a assessoria do artista. A mudança altera o planejamento divulgado inicialmente para os dois dias de desfile do Bloco da Torcida, que estavam previstos para acontecer em trio pranchão.

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Segundo o anúncio, a decisão busca oferecer uma estrutura maior para a equipe, os convidados e os foliões, além de proporcionar melhores condições de sonorização durante o percurso.

Bloco da Torcida terá trio elétrico convencional em 2027

Inicialmente, Xanddy havia divulgado que comandaria o Bloco da Torcida em um trio pranchão nas duas apresentações previstas para o Carnaval de Salvador. No entanto, o planejamento foi alterado, e a agremiação passará a contar com um trio elétrico tradicional.

A mudança deve impactar principalmente a estrutura dos desfiles. Diferentemente do pranchão, que tem um palco mais baixo e proporciona maior proximidade entre artistas e foliões, o trio convencional possui uma estrutura mais elevada e comporta uma configuração de som mais robusta.

A escolha também atende à proposta de oferecer mais espaço e melhores condições para o funcionamento da equipe durante os dois dias de festa.

Qual é a diferença entre trio elétrico e pranchão?

Embora os dois formatos sejam utilizados nos circuitos do Carnaval, existem diferenças importantes entre o trio elétrico convencional e o pranchão.

O trio tradicional tem um palco mais alto, geralmente com cerca de cinco metros em relação ao chão, e uma estrutura de grande porte, com equipamentos de sonorização e espaços de apoio. O formato é pensado para apresentações diante de grandes multidões.

Já o pranchão tem uma plataforma mais baixa, com aproximadamente 1 a 1,5 metro de altura. A configuração permite uma interação mais próxima entre os músicos e o público, criando uma experiência mais intimista para os foliões.

Com a mudança anunciada por Xanddy, o Bloco da Torcida deixa de apostar nesse formato de maior proximidade e passa a contar com a estrutura tradicional dos trios elétricos.

Xanddy terá dois dias de Bloco da Torcida no Carnaval de Salvador

O retorno do Bloco da Torcida ao Carnaval de Salvador em 2027 foi anunciado anteriormente pelo cantor nas redes sociais. A agremiação terá dois dias de desfile no circuito Dodô (Barra-Ondina), no domingo e na segunda-feira de Carnaval.

Na ocasião, Xanddy celebrou a confirmação da programação e escreveu: “Tem sonhos que sabemos que irão virar realidade. Domingo e segunda, dois dias de Bloco da Torcida, os dois no Pranchão com Xanddy Harmonia”.

Criado em 2025, o bloco estreou oficialmente na folia em 2026. O nome da agremiação faz referência à base de fãs do artista, carinhosamente chamada por ele de torcida.

Para 2027, os desfiles estão previstos para os dias 7 e 8 de fevereiro. Os abadás para acompanhar o cantor nos dois dias já foram anunciados para venda nas plataformas Ticketmaster, Quero Abadá, Central do Carnaval e Folia Bahia.