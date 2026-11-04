Tradicional bloco de Salvador não desfilará no Carnaval 2027; diretor explica motivo

O Carnaval de Salvador estará desfalcado na Avenida em 2027. As Kuviteiras, segundo maior bloco de travestidos da folia soteropolitana, não desfilarão no próximo ano, quando celebrariam 40 anos de fundação.

Em resposta a uma publicação que divulgava o cancelamento do bloco, um dos sócios das Kuviteiras, Higor Henrike, conhecido como Chôra, afirmou que a ausência na próxima edição da festa ocorre após o indeferimento de uma inscrição junto ao Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar).

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"Para o Carnaval de 2027, realizei a inscrição do bloco junto ao Comcar, mesmo sem integrar a atual diretoria da associação. Entretanto, o pedido foi indeferido após manifestação da atual presidência da entidade, que comunicou a suspensão temporária do bloco para reestruturação administrativa", escreveu.

Diretor explica motivo da ausência na avenida

Chôra integra o quadro societário das Kuviteiras desde o falecimento de seu pai, em 2018. Segundo ele, desde então, os investimentos para viabilizar o desfile foram realizados com recursos próprios.

"Assumi essa responsabilidade, mantendo os investimentos com recursos próprios (100%). Mesmo após a partida de Toinho, fiz questão de realizar o desfile, prestando homenagens à sua memória", afirmou.

A família de Higor participa do movimento desde 2012, quando seu pai se tornou sócio de Toinho. De acordo com o diretor, nesse período, houve contribuição para o crescimento do bloco, com investimentos em estrutura, atrações e parcerias.

Higor também afirmou que a decisão de não levar o bloco à avenida não está relacionada à venda de fantasias ou às homenagens a Toinho. Segundo ele, a escolha partiu da decisão de não realizar os aportes financeiros necessários para viabilizar o desfile.

"A atual conjuntura da Associação, que é detentora da vaga, tomou uma atitude e eu, INVESTIDOR, tomei outra", declarou.

Bloco desfilou após morte de Toinho

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Massa!, do Grupo A TARDE, Dona Val, viúva de Toinho Kuviteiras e então presidente da agremiação, manteve o desfile deste ano mesmo após a morte do marido, em fevereiro, às vésperas do Carnaval.

Na ocasião, o bloco já estava com toda a estrutura preparada. Por isso, a direção decidiu manter a apresentação para não deixar foliões e patrocinadores na mão.

O portal A TARDE entrou em contato com o Comcar, órgão colegiado consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, responsável por organizar e acompanhar o Carnaval e as festas de largo em Salvador, e aguarda posicionamento.