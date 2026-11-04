CARNAVAL 2027
As Muquiranas lançam abadá inspirado em anjos para o Carnaval 2027
Passaporte já está à venda
As Muquiranas prometem levar os foliões ao paraíso no Carnaval 2027. Com o tema “MuquiAngels”, o bloco apresentou a fantasia que será usada nas ruas durante a festa momesca.
O figurino é inspirado no universo dos anjos e reúne beleza, criatividade e a irreverência de um dos principais blocos do Carnaval de Salvador.
Quanto custa sair nas Muquiranas?
O bloco está com uma promoção especial de Black Friday, válida até o dia 15 de novembro. Os descontos podem chegar a R$ 190.
O passe pode ser adquirido na Central Muquiranas e pela internet, por meio da plataforma Meu Bilhete.
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Quem vai tocar no bloco em 2027?
Integrando o tradicional Circuito Osmar (Campo Grande), As Muquiranas desfilarão no sábado, na segunda e na terça-feira de Carnaval. Em 2027, Tio Roby (Robyssão), La Fúria e Tony Salles serão responsáveis por comandar, respectivamente, os três dias de desfile.
Segundo os organizadores, para a próxima folia, o tema “MuquiAngels” reúne beleza, originalidade e descontração, elementos que fazem parte da identidade construída pelo bloco ao longo de seis décadas de história.