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CARNAVAL 2027

As Muquiranas lançam abadá inspirado em anjos para o Carnaval 2027

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Sara Santos
Por
| Atualizada em
Tio Roby (Robyssão), La Fúria e Tony Salles vão comandar os três dias de desfile
Tio Roby (Robyssão), La Fúria e Tony Salles vão comandar os três dias de desfile - Foto: Divulgação

As Muquiranas prometem levar os foliões ao paraíso no Carnaval 2027. Com o tema “MuquiAngels”, o bloco apresentou a fantasia que será usada nas ruas durante a festa momesca.

O figurino é inspirado no universo dos anjos e reúne beleza, criatividade e a irreverência de um dos principais blocos do Carnaval de Salvador.

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Tio Roby (Robyssão), La Fúria e Tony Salles vão comandar os três dias de desfile
Tio Roby (Robyssão), La Fúria e Tony Salles vão comandar os três dias de desfile - Foto: Divulgação

Quanto custa sair nas Muquiranas?

O bloco está com uma promoção especial de Black Friday, válida até o dia 15 de novembro. Os descontos podem chegar a R$ 190.

O passe pode ser adquirido na Central Muquiranas e pela internet, por meio da plataforma Meu Bilhete.

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Quem vai tocar no bloco em 2027?

Integrando o tradicional Circuito Osmar (Campo Grande), As Muquiranas desfilarão no sábado, na segunda e na terça-feira de Carnaval. Em 2027, Tio Roby (Robyssão), La Fúria e Tony Salles serão responsáveis por comandar, respectivamente, os três dias de desfile.

Segundo os organizadores, para a próxima folia, o tema “MuquiAngels” reúne beleza, originalidade e descontração, elementos que fazem parte da identidade construída pelo bloco ao longo de seis décadas de história.

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As Muquiranas Carnaval 2027

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