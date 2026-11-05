Bloco tradicional anuncia tema para desfile no Carnaval 2027

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Uma das agremiações mais tradicionais do Carnaval pernambucano, o Homem da Meia-Noite irá para a folia de 2027 sob o tema “SERtão”. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), em Olinda, e homenageia o Sertão do Pajeú e os responsáveis por preservar a cultura no interior de Pernambuco.

Com o lema “O gigante de Olinda, o frevo e o Pajeú”, o tema escolhido busca destacar a essência, a resistência e a memória do povo sertanejo. A proposta é unir a tradição do Carnaval pernambucano à riqueza cultural do Sertão.

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O desfile do calunga está marcado para a meia-noite entre os dias 5 e 6 de fevereiro de 2027, no Largo do Bonsucesso, em Olinda.

Tradição no Carnaval olindense

Fundado em 1932, o Homem da Meia-Noite é um dos principais símbolos do Carnaval de Pernambuco. Conhecido pelo fraque, cartola e dente de ouro, o calunga abre tradicionalmente a folia de Olinda com um desfile pelas ladeiras do Sítio Histórico.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o personagem reúne milhares de foliões a cada saída e mantém uma tradição que atravessa gerações.