Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL

ALÔ, FOLIA!

Bloco tradicional anuncia tema para desfile no Carnaval 2027

Agremiação homenageia o Sertão do Pajeú

Sara Santos
Por
Proposta é unir a tradição do Carnaval pernambucano à riqueza cultural do Sertã
Proposta é unir a tradição do Carnaval pernambucano à riqueza cultural do Sertã - Foto: Divulgação

Uma das agremiações mais tradicionais do Carnaval pernambucano, o Homem da Meia-Noite irá para a folia de 2027 sob o tema “SERtão”. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), em Olinda, e homenageia o Sertão do Pajeú e os responsáveis por preservar a cultura no interior de Pernambuco.

Com o lema “O gigante de Olinda, o frevo e o Pajeú”, o tema escolhido busca destacar a essência, a resistência e a memória do povo sertanejo. A proposta é unir a tradição do Carnaval pernambucano à riqueza cultural do Sertão.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O desfile do calunga está marcado para a meia-noite entre os dias 5 e 6 de fevereiro de 2027, no Largo do Bonsucesso, em Olinda.

Leia Também:

FOLIA DESFALCADA

Tradicional bloco de Salvador não desfilará no Carnaval 2027; diretor explica motivo
Tradicional bloco de Salvador não desfilará no Carnaval 2027; diretor explica motivo imagem

CARNAVAL 2027

As Muquiranas lançam abadá inspirado em anjos para o Carnaval 2027
As Muquiranas lançam abadá inspirado em anjos para o Carnaval 2027 imagem

CARNAVAL 2027

De Togo para Salvador: conheça a história que vai inspirar o Ilê Aiyê
De Togo para Salvador: conheça a história que vai inspirar o Ilê Aiyê imagem

Tradição no Carnaval olindense

Fundado em 1932, o Homem da Meia-Noite é um dos principais símbolos do Carnaval de Pernambuco. Conhecido pelo fraque, cartola e dente de ouro, o calunga abre tradicionalmente a folia de Olinda com um desfile pelas ladeiras do Sítio Histórico.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o personagem reúne milhares de foliões a cada saída e mantém uma tradição que atravessa gerações.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Carnaval 2027 Carnaval de Pernambuco Pernambuco

Relacionadas

Mais lidas