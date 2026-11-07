Carnaval de 2027 terá mudança de data na Bahia; entenda

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A folia na Chapada Diamantina foi realocada. O Carnalapão, tradicional Carnaval antecipado realizado no município de Lapão, deverá acontecer em janeiro de 2027, segundo informações do Irecê Repórter. A mudança representa uma antecipação em relação às edições anteriores, tradicionalmente realizadas em fevereiro.

Até o momento, as datas exatas do evento não foram confirmadas oficialmente. A expectativa é que a festa aconteça entre a segunda quinzena e o fim do primeiro mês.

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Um dos possíveis motivos para a alteração é o calendário do Carnaval de Salvador, que em 2027 terá programação entre os dias 29 de janeiro e 10 de fevereiro, considerando o pré-Carnaval e o Arrastão. A folia oficial na capital baiana será realizada de 4 a 9 de fevereiro.

A programação começa em 29 de janeiro, com o Pipoco, comandado por Léo Santana, e termina em 10 de fevereiro, com o Arrastão. Como o Carnalapão tradicionalmente acontece antes da festa na capital, a organização deverá antecipar o evento para janeiro.

Carnalapão movimenta região de Irecê

Considerado um dos eventos mais aguardados da região de Irecê, o Carnalapão costuma atrair foliões de diversos municípios e movimentar o comércio, os serviços e o setor de entretenimento de Lapão.

Com a possibilidade de antecipação, a expectativa agora é pela confirmação das datas e pela divulgação das atrações musicais que vão comandar a festa em 2027.