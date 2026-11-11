Claudia Leitte abre o jogo sobre admiração por Ivete Sangalo: "Minha referência"

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Claudia Leitte comentou sobre sua relação com a cantora Ivete Sangalo. Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 11, a artista relembrou os artistas que serviram como inspiração para o início de sua carreira.

Ao relembrar sua trajetória, Claudia Leitte recorda que, no início de sua trajetória, Carlinhos Brown sugeriu que ela fosse a primeira cantora de pagode, mas ela insistiu em cantar axé. Na época, a artista já tinha grandes nomes do gênero como inspiração, entre eles Ivete Sangalo.

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“Eu cantava axé, eu adorava ver Daniela e Ivete cantando, elas eram minhas referências. Margareth, eu queria cantar igual a elas, né? Aí eu acreditei nisso e disseram que o axé tava morto, entendeu? Não tem como matar um negócio desse. Essa música tem um propósito que é maior do que qualquer coisa”, comentou Claudia Leitte.

Quando começou a rivalidade entre Ivete e Claudia Leitte?

No início da carreira de Claudia Leitte no Babado Novo, a mídia e parte do público alimentaram comparações constantes com Ivete Sangalo, que já era consolidada. Na época, ambas negaram atritos e chegaram a dividir palcos e trios elétricos.

Entre 2018 e 2022, a amizade se fortaleceu publicamente com projetos conjuntos, como as faixas Lambada (Corpo Molinho) e Bolo Doido, além de comandarem juntas a live de Carnaval O Trio em 2021.

No fim de 2024, a rivalidade entre as cantoras tomou outros rumos. Após Claudia Leitte mudar a letra da música Caranguejo trocando o verso "saudando a rainha Iemanjá" por "eu canto meu rei Yeshua", Ivete curtiu uma publicação que criticando a mudança.

Após isso, rumores de desentendimentos começaram a circular nos bastidores envolvendo empresários e as duas deixaram de se seguir no Instagram em janeiro de 2025.