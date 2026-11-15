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LUTO NA MÚSICA BAIANA

Artistas baianos lamentam a morte de Aroldo Macedo

Márcio Victor, Edvana Carvalho e Adelmo Casé prestaram homenagens ao músico

Brenda Roberta
Por
| Atualizada em
Aos 68 anos, morreu o guitarrista baiano Aroldo Macêdo, herdeiro de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico
Aos 68 anos, morreu o guitarrista baiano Aroldo Macêdo, herdeiro de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico - Foto: Reprodução / Redes Sociais e Gilberto Júnior/ Secom PMS

Um dia triste para a cultura e para a história do Carnaval de Salvador. A morte do músico Aroldo Macedo, confirmada neste domingo, 15, gerou forte comoção entre artistas baianos.

Em publicação feita no perfil do jornal A TARDE, artistas soteropolitanos como o cantor Márcio Victor, a atriz Edvana Carvalho e o músico Adelmo Casé prestaram homenagens e lamentaram a perda de um dos nomes ligados à história do trio elétrico e da música baiana. A cantora e Ministra da Cultura, Margareth Menezes, também realizou publicação de homenagem.

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Por meio do perfil oficial da banda Psirico, o vocalista Márcio Victor destacou a importância do legado deixado pelo artista e enviou condolências aos familiares.

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"Ahhhh, que notícia triste. Meus sentimentos a toda família Macedo e a todos os amigos de Aroldo Macedo! Pra sempre iremos lembrar e manter viva toda a sua história e feitos pela nossa cultura! Descansa em paz", escreveu o cantor.

Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo
Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo - Foto: Reprodução / Márcio Victor

A atriz Edvana Carvalho também se manifestou na publicação do portal, resumindo a trajetória do músico com carinho: "Uma lenda. Muita luz!".

Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo
Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo - Foto: Reprodução / Edvana Carvalho

Já o cantor Adelmo Casé deixou sua mensagem de adeus nos comentários do A TARDE, desejando conforto e homenageando a musicalidade de Aroldo. "Que Deus o receba com todo amor e lindas melodias!", publicou.

Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo
Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo - Foto: Reprodução/ Adelmo Casé

A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, também prestou tributo ao músico, relembrando as parcerias divididas em cima do palco e exaltando a relação com os familiares do artista.

Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo
Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

"Um registro que representa os vários momentos que celebramos a música juntos no palco. Aroldo Macedo era gentil, talentoso e parte de uma família que admiro e respeito profundamente. Deixa um legado gigantesco para a nossa música, uma falta que será sentida por todos nós", declarou.

Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo
Famosos lamentam morte de Aroldo Macedo - Foto: Reprodução

Morre aos 68 anos o guitarrista baiano Aroldo Macêdo

Aos 68 anos, morreu o guitarrista baiano Aroldo Macêdo, herdeiro de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico e figura fundamental para a história do Carnaval de Salvador.

Reconhecido por sua contribuição à guitarra baiana e à música carnavalesca, o artista estava internado no Hospital Teresa de Lisieux, na capital baiana, após apresentar um agravamento no quadro de saúde. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada pela família.

Aroldo enfrentava a Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), doença neurodegenerativa rara e sem cura, que provocou complicações ao longo de 2026.

Em agosto, o músico desenvolveu um quadro de pneumonia e precisou ser hospitalizado. Após apresentar melhora respiratória, recebeu alta e passou a seguir os cuidados médicos em casa, mas voltou a ter complicações que exigiram nova internação.

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