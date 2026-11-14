Márcio Victor confirma show após anunciar cancelamento por falta voo

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O cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, confirmou que vai se apresentar neste domingo, 15, na segunda edição do evento Swingueira da Bahia, em São Paulo.

A confirmação foi feita na noite deste sábado, 14, após o artista conseguir embarcar de volta ao Brasil, depois de enfrentar dificuldades provocadas pela suspensão de voos nos Estados Unidos.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Márcio informou que já estava no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, aguardando o embarque para a capital paulista. O cantor afirmou que o voo estava confirmado e que a apresentação no Juventus Live Hall estava mantida.

“Deus abençoou, galera de São Paulo. Estou chegando! Está confirmado nosso encontro no Juventus. Já estou em Atlanta, meu voo já está aqui confirmado para voltar para São Paulo. Vai dar tudo certo”, declarou.

O artista também agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante o período de incerteza e contou que passou mais de 12 horas no aeroporto sem informações sobre como conseguiria seguir viagem.

“Quero agradecer a todos vocês pelas mensagens de respeito e carinho. Vocês viram o que aconteceu no mundo inteiro, velho. Não é fácil. Foram mais de 12 horas que a gente ficou no aeroporto, todo mundo sem informação, sem saber o que fazer”, relatou.

Artistas brasileiros têm shows afetados por crise aérea nos EUA

A instabilidade no tráfego aéreo dos Estados Unidos também afetou a agenda de outros artistas brasileiros.

Além de Márcio Victor, que enfrentou dificuldades para retornar ao país, Xand Avião precisou cancelar o show que faria no 22º Forró do Vaqueiro, em Sobradinho, na Bahia, neste sábado, 14.

O cantor estava em Las Vegas para compromissos relacionados ao Grammy Latino e não conseguiu chegar a tempo da apresentação.

Marina Sena também teve o retorno ao Brasil prejudicado e precisou adiar um show que faria em Campinas, no interior de São Paulo.

O que provocou os cancelamentos de voos nos Estados Unidos?

Os problemas começaram após uma falha no sistema de comunicação do controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos, na sexta-feira, 13, que levou à suspensão temporária de decolagens em aeroportos do país.

Embora as operações tenham sido retomadas gradualmente, os efeitos da interrupção continuaram no sábado, 14, com atrasos e cancelamentos que afetaram passageiros e compromissos de artistas brasileiros que tentavam voltar ao país.



Psirico e Rubynho se apresentam em evento em São Paulo

A segunda edição da Swingueira da Bahia será realizada neste domingo, 15, no Juventus Live Hall, em São Paulo. Além de Márcio Victor à frente do Psirico, a programação conta com o cantor Rubynho e o Grupo Filhos do Sol.

O evento retorna à capital paulista após a primeira edição e promete reunir artistas do pagodão baiano. Na gravação, Márcio Victor também convocou o público para a festa e citou o encontro com Rubynho e o Grupo Filhos do Sol.