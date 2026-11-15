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LUTO NA MÚSICA

Bruno Reis presta homenagem a Aroldo Macêdo: “Jamais será esquecido”

Músico morreu neste domingo, 15, e recebeu homenagens de representantes políticos e nomes da cultura

Brenda Roberta
Por
O prefeito também prestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do músico.
O prefeito também prestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do músico. - Foto: Reprodução

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, se manifestou sobre a morte do músico Aroldo Macêdo, neste domingo, 15, e destacou a participação do artista na história do trio elétrico e no desenvolvimento da guitarra baiana.

Em homenagem publicada após a notícia do falecimento, o gestor afirmou que a contribuição do guitarrista para a cultura da capital baiana será lembrada.

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“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Aroldo Macêdo. Um grande talento da nossa música, que teve papel importante na história do trio elétrico e na evolução da guitarra baiana, ajudando a construir a identidade do Carnaval de Salvador”, declarou Bruno Reis.

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O prefeito também prestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do músico.

“Sua contribuição para a nossa cultura deixa um legado que jamais será esquecido. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs. Que Deus conforte o coração de todos!”, escreveu.

Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico ao lado de Dodô, Aroldo construiu sua trajetória ligada à música baiana e à tradição do Carnaval de Salvador.

Aroldo Macêdo recebeu homenagens após morte

A morte de Aroldo Macêdo, confirmada neste domingo, 15, provocou comoção entre artistas e representantes políticos da Bahia.

Márcio Victor, Edvana Carvalho, Adelmo Casé e Margareth Menezes publicaram homenagens ao músico nas redes sociais.

O governador Jerônimo Rodrigues também lamentou a perda e ressaltou a contribuição do guitarrista para a história do trio elétrico e da guitarra baiana no Carnaval de Salvador.

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Aroldo Macedo Bruno Reis luto

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