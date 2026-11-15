Shakira em Salvador: relembre o primeiro show da cantora na capital baiana

A relação de Shakira com Salvador começou há quase três décadas, quando a cantora colombiana ainda construía o caminho que a transformaria em um dos maiores nomes da música mundial. Muito antes de subir ao palco da Arena Fonte Nova, a artista passou pela capital baiana com a turnê de seu álbum Pies Descalzos.

A primeira apresentação de Shakira em Salvador aconteceu em 7 de dezembro de 1996, no Bahia Othon Palace. Na época, a cantora tinha 19 anos e vivia uma fase de expansão internacional da carreira, impulsionada pelo sucesso de músicas como "Estoy Aquí" e "¿Dónde Estás Corazón?".

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O retorno da artista à cidade, anunciado para 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova, reacende a memória daquela primeira passagem, quando Shakira ainda estava longe da dimensão que alcançaria nas décadas seguintes.

Como foi o primeiro show de Shakira em Salvador?

A apresentação aconteceu durante a Tour Pies Descalzos, turnê que divulgava o terceiro álbum de estúdio da cantora, lançado em 1995. O trabalho foi um dos responsáveis por ampliar o alcance de Shakira na América Latina e abrir portas para sua carreira fora da Colômbia.

Naquele período, a artista ainda não tinha a imagem que o público conhece atualmente. Com os cabelos escuros e uma sonoridade marcada pelo pop latino e por influências do rock, Shakira começava a conquistar espaço em diferentes mercados.

O repertório apresentado em Salvador reunia canções que marcaram aquela fase da carreira. Entre elas estavam "Estoy Aquí", "Pies Descalzos, Sueños Blancos", "Antología", "Un Poco de Amor" e "¿Dónde Estás Corazón?".

O registro histórico da apresentação também aponta músicas como "Vuelve", "Quiero", "Te Espero Sentada" e "Se Quiere, Se Mata" na lista de canções executadas naquela noite.

Uma Shakira diferente da estrela mundial

A passagem pela capital baiana aconteceu em um momento importante da trajetória da colombiana. O álbum Pies Descalzos havia ampliado sua popularidade em países latino-americanos e ajudado a consolidar seu nome na indústria musical.

Anos depois, Shakira alcançaria o mercado internacional com sucessos como "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)" e "La Tortura", além de conquistar espaço em grandes festivais e estádios ao redor do mundo.

A artista também construiria uma relação especial com o Brasil, país onde realizou dezenas de apresentações ao longo da carreira.

Shakira volta a Salvador em 2027

Quase 30 anos depois da primeira apresentação na capital baiana, Shakira tem um novo encontro marcado com o público da cidade.

O show foi confirmado para o dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), neste domingo, 15 de novembro.

De acordo com o gestor, o evento será privado, sem utilização de recursos públicos, mas contará com apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

A apresentação marca o reencontro da cantora com uma cidade que já fazia parte de sua trajetória desde os primeiros anos de projeção internacional.